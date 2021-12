Max Verstappen acredita que ficou devendo após o primeiro dia de atividades do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, etapa que decidirá se ele ou Lewis Hamilton será o grande campeão de 2021. E apesar de estar um pouco mais feliz com as simulações de corrida, acredita que a Red Bull ainda esteja devendo nas voltas lançadas.

Após liderar o TL1, Verstappen foi apenas o quarto no TL2, terminando mais de seis décimos atrás do tempo de Hamilton, perdendo ainda para Esteban Ocon e Valtteri Bottas.

Em entrevista à Sky Sports F1 após o final do TL2, Verstappen disse o que a Red Bull precisa fazer ao longo da noite de sexta pensando na classificação e na corrida.

"Ainda estamos aprendendo e entendendo algumas coisas mas, logicamente, as simulações de classificação não foram como o planejado, estamos devendo um pouco no ritmo, mas diria que nas simulações de corrida fomos mais competitivos, então claro, isso é importante também".

O líder do Mundial ainda deu seu veredito sobre como ficou o traçado de Yas Marina após as alterações feitas ao longo de 2021.

"Acho que torna a pista mais divertida de guiar. No geral, curvas mais rápidas são mais legais, especialmente o último setor sempre foi um pouco menos curvado. Ainda não está muito, mas pelo menos o raio está um pouco mais arredondado, eu diria. Acho que são mudanças positivas".

