Tanto Lewis Hamilton quanto Max Verstappen fizeram críticas positivas sobre as mudanças no circuito de Yas Marina antes da decisão do título de Fórmula 1 deste fim de semana em Abu Dhabi. Os pilotos lideraram uma sessão de treinos cada na sexta-feira, com o holandês na ponta no TL2 e o britânico como o mais rápido do TL2 e com o melhor tempo do dia: 1:23.691.

Desde a última visita da F1 à pista, o complexo passou por grandes mudanças, com foco em três áreas principais: uma chicane revisada na reta oposta, uma nova curva inclinada e ajustes para abrir as viradas ao redor do hotel.

Com tempos de volta previstos para ser cerca de 10 segundos mais rápidos em comparação com o layout antigo, que os ponteiros já cumpriram no TL2, Hamilton sentiu que o circuito é mais divertido de pilotar, mas não tem certeza de como isso afetará as oportunidades de ultrapassagem, objetivo principal das mudanças.

"Foi um dia relativamente decente, gosto da pista e das mudanças que fizeram, tornou muito mais agradável e com muito mais fluidez", disse o heptacampeão da Mercedes. "Ainda é um pouco desconhecido em termos de ritmo, mas tenho a certeza que vai estar muito equilibrado como nas corridas anteriores."

"Tentei seguir na minha long run, acho que [Sergio] Pérez que estava atrás tentando seguir, mas ainda não foi fácil fazer isso. No entanto, creio que será melhor do que o que vimos no passado. Acho que com dois carros muito parecidos, pode ser um pouco diferente."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen ecoou os comentários de Hamilton ao terminar o TL2 em quarto lugar, mais de seis décimos atrás do rival, mas admitiu que faltou ritmo em suas simulações de classificação.

"Acho que [as modificações] tornaram [a pista] um pouco mais divertida de guiar", disse o piloto da Red Bull. "Em geral, curvas mais rápidas são mais legais. Ainda está fechado, mas pelo menos o raio é um pouco mais redondo, digamos. Eu acho que são positivos."

"Seguimos aprendendo e entendendo algumas coisas, mas as voltas rápidas claramente não saíram conforme o planejado. Apesar disso, as long runs foram um pouco mais competitivas, então isso também é importante."

F1 AO VIVO: HAMILTON x VERSTAPPEN, tudo dos treinos para a FINAL em Abu Dhabi e as últimas da F1 | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: