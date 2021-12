Sebastian Vettel declarou que prefere ver Max Verstappen como campeão de 2021 para que Lewis Hamilton não ultrapasse o recorde de Michael Schumacher, seu grande ídolo. A Fórmula 1 vai este fim de semana a Abu Dhabi para uma definição que será histórica seja qual for o resultado, mas no caso do britânico, será ainda mais, já que isso o tornaria o piloto com mais títulos isolado.

Atualmente, o heptacampeão tem o mesmo número de conquistas do alemão, com sete coroas cada, após sua impressionante série nas últimas temporadas com a Mercedes, período em que também quebrou a maioria das marcas mais relevantes de Schumi, como vitórias, poles e pódios.

Vettel, que sempre lembra sua total admiração por Michael, foi questionado nesta quinta-feira em Abu Dhabi como se sentia sobre a possibilidade de Hamilton se tornar o piloto com mais campeonatos da história.

"Ele [Schumacher] é meu herói. Por esse motivo, provavelmente não quero que Lewis ganhe", comentou o piloto da Aston Martin. "A verdade é que ambos tiveram uma grande temporada e chegaram à última corrida com hipóteses de ganhar porque ambos merecem."

"De certa forma, eu ficaria feliz se o recorde de Michael ainda permanecesse, mas se Lewis ganhar, para mim ele ainda seria o melhor, então Lewis pode ganhar mais um, mais dois, mais três, mais cinco campeonatos, isso não muda nada para mim."

"Além disso, me dou bem com Lewis. Então, como eu disse, provavelmente o instinto me diz que eu quero que Max ganhe para manter o recorde de Michael vivo, mas minha cabeça está bem clara em termos de que o melhor vence."

Por outro lado, se Verstappen fosse campeão, Vettel não seria mais o único piloto a conquistar um título com a Red Bull, mas isso não o incomodaria.

"Eu não me importo. Você sabe, obviamente, o time mudou muito. Alguns ficaram muito tempo como eu, outros ainda estão lá. Seria ótimo vê-los vencer. Nos construtores, obviamente, é um um pouco mais difícil em termos de pontos que perderam após a última corrida."

"Mesmo assim, ficaria feliz se eles ganhassem o campeonato. Porque tenho memórias agradáveis. Então seria bom para eles também. Como eu disse, do ponto de vista dos pilotos, os dois merecem. Olhando para a equipe, tenho certeza que estou mais próximo da Red Bull do que da Mercedes e seria bom se eles conquistassem mais um troféu."

Informações adicionais de Luke Smith

