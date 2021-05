Max Verstappen chegou para mais um final de semana de Fórmula 1 em busca de seu primeiro pódio no principado e querendo diminuir a diferença de 14 pontos para Lewis Hamilton no topo da classificação.

Porém Max só conseguiu terminar em quarto na segunda sessão de treinos de quinta-feira, com a Ferrari surpreendendo com uma dobradinha no topo da tabela de tempos, liderada por Charles Leclerc.

Hamilton ficou em terceiro lugar com a Mercedes, terminando sete milésimos de segundo à frente de Verstappen em quarto lugar, que ficou a três décimos do líder Leclerc.

O holandês foi sincero nas entrevistas depois dos treinos, dizendo que não se sentia confortável no RB16B.

“Somos muito lentos, e não apenas um pouco, acho que bastante lentos”, disse Verstappen.

“Portanto, precisamos realmente encontrar um ritmo, porque todo mundo tem tráfego. Você tem que olhar um pouco mais para tempos de volta ,temos setores ótimos, mas não encaixamos.”

“Também não me senti bem ao pilotar aqui. Normalmente fico bastante confortável no carro, consigo facilmente pegar o ritmo, mas aqui está demorando muito e não é como eu gosto.”

“Até agora, está sendo um fim de semana difícil.”

Esperava-se que Verstappen e Hamilton continuassem sua luta acirrada em Mônaco, mas quem deu as cartas na quinta-feira foi a Ferrari.

O piloto holandês repetiu a surpresa de Hamilton sobre o ritmo da Ferrari, mas acreditava que isso também mostrava o quanto a Red Bull estava lutando em Mônaco.

“Estou surpreso com o quão competitiva a Ferrari é, mas acho que apenas mostra que somos muito lentos aqui”, disse Verstappen.

“Eles estão indo muito bem e nós estamos indo muito mal.”

“Felizmente, é claro que temos um dia livre amanhã, então podemos dar uma olhada nos dados. Mas muitas coisas precisam mudar.”

Questionado se o ritmo da Ferrari era verdadeiro, Verstappen respondeu: “A diferença que eles têm é grande por aqui. E por isso precisamos melhorar muito para responder a isso. "

Sergio Pérez lutou para acompanhar o ritmo de Verstappen no carro da Red Bull, terminando FP2 em oitavo lugar e mais de seis décimos de segundo do melhor tempo de seu companheiro de equipe.

Mas o mexicano disse que se sentiu mais à vontade com o carro, e teve sua melhor volta no segundo treino comprometida pelo tráfego comum em Mônaco.

“O carro estava bom”, disse Pérez. “Fizemos algumas mudanças e provavelmente demos um passo adiante. Portanto, acho que recebemos muitas informações para a classificação a partir de sábado, mas precisamos encontrar algum ritmo com pouco combustível.”

“Tive um péssimo stint com os pneus macios, além do tráfego. Não consegui melhorar meu setor final, porque basicamente meu melhor setor foi o do pneu médio.”