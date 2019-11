Max Verstappen terminou o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 na mesma posição de onde começou a corrida, em terceiro, atrás de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Após cruzar a linha de chegada cerca de cinco segundos atrás de Bottas, Verstappen disse que a corrida deste domingo foi “divertida”.

“Não deu certo, mas fizemos o melhor que pudemos. Eles estavam um pouco mais rápidos hoje. Tentei ficar perto caso acontecesse alguma coisa. Para nós foi uma corrida muito boa. Foi divertido ainda poder ver os carros à minha frente”, disse o holandês ao final da corrida.

No final da corrida, com pneus mais novos, Verstappen tinha tudo para tomar a segunda posição das mãos de Hamilton, mas uma bandeira amarela causada pela escapada de Kevin Magnussen acabou com as esperanças do holandês de subir um andar a mais no pódio.

“Havia uma bandeira amarela no fim da reta e eu não poderia usar o DRS; caso contrário, poderíamos ter ficado em segundo hoje, mas ainda assim é bom estar no pódio.”

Por fim, Verstappen elogiou o hexacampeonato conquistado por Lewis Hamilton e ainda desejou enfrenta-lo na temporada 2020 da Fórmula 1.

“Muito impressionante. Ele está fazendo algo fenomenal. Espero que possamos lutar com eles no próximo ano”, concluiu.

GALERIA: Resultado final do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Galeria Lista 1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15 5 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7º: Lando Norris, McLaren 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º: Sergio Perez, Racing Point RP19 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13º: Lance Stroll, Racing Point RP19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio) 18 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico) 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão) 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

