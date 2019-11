TABELA: Hamilton fatura hexa e Bottas garante vice da Fórmula 1

Lewis Hamilton precisava apenas da oitava posição no GP dos Estados Unidos para faturar o hexacampeonato da Fórmula 1. Quinto do grid, o britânico da Mercedes saltou para terceiro logo na largada e, após uma estratégia ousada de apenas uma parada, assumiu a liderança e deu a impressão de que comemoraria o hexa no topo do pódio.

O britânico só não contava com a determinação de Valtteri Bottas, que se aproveitou do fato de ter pneus mais novos para descontar uma diferença de mais de dez segundos e retomar a primeira posição nas voltas finais da corrida.

A vitória de Bottas e o segundo lugar de Hamilton sacramentaram a dobradinha da Mercedes, com Hamilton campeão e Bottas vice, como mostra a tabela a seguir. Mais abaixo, uma galeria do Motorsport.com te mostra o resultado completo do GP dos EUA.