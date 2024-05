O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen doou uma camisa autografada para o bazar "Bazaar For Good" que destinará parte da renda arrecadada em um leilão às vitimas da tragédia que assola o Rio Grande do Sul.

A iniciativa fundada em 2018, em Miami, por uma brasileira tem como meta arrecadar 500 mil dólares por meio de um leilão de peças exclusivas. Parte do lucro será destinado às comunidades do Rio Grande do Sul que estão debaixo d´água na pior tragédia natural da historia do estado.

O bazar foi fundado por Martha Graeef, amiga pessoal de Kelly Piquet - namorada de Max Verstappen. Pelas redes sociais, Martha mostrou a camisa doada por Verstappen para o leilão e confirmou que parte do valor arrematado pelas peças do evento do último fim de semana e dos próximos será destinado ao RS.

