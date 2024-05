F1: CEO da Red Bull garante que Marko não irá para a Mercedes

Oliver Mintzlaff, CEO da Red Bull responsável pelos projetos esportivos, não costuma dar entrevistas e prefere ficar em segundo plano na Fórmula 1.

Mas, recentemente, ele abriu uma exceção e esta entrevista coincidiu com a perda de Adrian Newey, uma das principais figuras da Red Bull.

Agora, além de Newey, o futuro de Helmut Marko e Max Verstappen na equipe é motivo de grande debate. Supostamente, a dupla pode mudar para a Mercedes.

Mintzlaff, que já havia rejeitado a ideia da mudança de Verstappen para a Mercedes, disse que Marko também permaneceria na equipe.

"Mudar para a Mercedes? Acho que isso está fora de questão", disse Mintzlaff em entrevista ao Bild.

“Helmut está muito comprometido com a Red Bull e devemos muito a ele”.

“Ele também teve a coragem de trazer Max para a F1 quando tinha apenas 17 anos.” disse.

O CEO da Red Bull negou ter qualquer desentendimento com Christian Horner e reiterou a sua confiança nele: ‘Podemos continuar a ter sucesso com ele? Pessoalmente, acredito que podemos fazer isso. Ele só pensa em vencer com o time."

"Ele é um CEO muito bom", concluiu.

