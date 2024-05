Há exatos 42 anos, Gilles Villeneuve sofria um acidente fatal, durante o treino de classificação para o GP da Bélgica, interrompendo uma carreira das mais promissoras na Fórmula 1.

Mas o que poucos sabem é que mais cedo naquele fim de semana, acontecia o encontro que resultaria em uma das amizades mais marcantes do automobilismo. No circuito de Zolder, Ayrton Senna e Galvão Bueno conversavam pela primeira vez.

O trecho do diálogo em que Senna mostrava toda confiança no futuro de sua carreira foi descrita no livro “Fala, Galvão”, de autoria do próprio narrador e de Ingo Ostrovsky.

“O senhor é o ‘seu Galvão’?”, perguntou Senna. “Sou”, respondeu o narrador.

“Eu sou o Ayrton Senna da Silva. Ganhei a corrida de Fórmula Ford aqui hoje”, disse o piloto.

“Que beleza! Parabéns!”, congratulou Galvão.

“Vou chegar à Fórmula 1, e o senhor ainda vai transmitir muita corrida minha”, prometeu Senna.

Galvão descreveu Senna quando o conheceu como “um garoto magrelo, orelhudo”, mas que pouco tempo depois já mostrava que teria plenas condições de cumprir a promessa.

“Menos de dois anos depois, o garoto já mostrava que era rápido, ousado, implacável. Virou adulto, travando duelos emocionantes, inesquecíveis. Estabeleceu novos limites no esporte. Bateu recordes. Tomou muito banho de champanhe. Chegou ao tricampeonato mundial. Virou herói.”

