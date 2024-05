F1: Natalie Robyn, primeira CEO da FIA, anuncia saída da entidade

Primeira pessoa a atuar como CEO da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), Natalie Robyn deixará seu cargo e o órgão regulador no final deste mês para buscar outras oportunidades de trabalho, foi anunciado nesta quarta-feira.

Robyn foi nomeada para a função em novembro de 2022 como parte de uma proposta do presidente da entidade, Mohammed Ben Sulayem, para reformar a estrutura de gerenciamento da autoridade automobilística.

Ela foi escolhida após mais de 15 anos de experiência no setor automotivo, tendo atuado anteriormente como CEO da Volvo na Suíça desde 2017, além de ter ocupado cargos de gerência na Nissan e na Daimler-Chrysler.

Desde sua chegada, ela ajudou a liderar uma reformulação da estrutura da FIA e deu continuidade à modernização de sua governança, além de ajudar a garantir maior estabilidade financeira para o órgão que regula a Fórmula 1 e demais categorias internacionais.

No entanto, entende-se que o desejo de voltar a trabalhar no setor automotivo fez com que ela repensasse seus planos e chegasse a um acordo com a FIA para deixar o cargo no final deste mês de maio.

Falando sobre sua decisão, Robyn disse: "Desempenhar a função de CEO na FIA foi um enorme privilégio, e sou grata por ter dirigido um programa de reestruturação e reforma. Agora é o momento de me afastar, sabendo que a organização está melhor posicionada para os desafios que estão por vir".

"Tenho muito orgulho do meu papel no avanço da transformação da FIA tanto no esporte quanto na mobilidade, e tenho o prazer de deixar uma organização composta por uma equipe maravilhosa de indivíduos talentosos e dedicados", explicou Natalie.

Foto de: FIA

O presidente Ben Sulayem acrescentou: "A nomeação de Natalie foi notável como a primeira CEO na história da FIA. Ela contribuiu muito para uma ampla reorganização de nossa estrutura operacional e de gerenciamento, bem como para nossa sustentabilidade financeira".

"Em nome da FIA, desejo a ela o melhor em seus futuros empreendimentos", completou ele. Embora a saída de Robyn tenha sido acordada mutuamente, sua saída marca a partida de mais uma figura de alto nível.

No ano passado, o diretor esportivo Steve Nielsen e o diretor técnico de monopostos Tim Goss renunciaram a seus cargos, pouco depois da saída de Deborah Mayer como chefe da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA.

Desde então, a FIA anunciou que o ex-diretor técnico da Alfa Romeo, Jan Monchaux, substituiria Goss, reportando-se diretamente ao chefe técnico de monopostos de longa data, Nikolas Tombazis. A função de Nielsen foi assumida por Tim Malyon, que já havia atuado como diretor de segurança da FIA.

TIRO NO PÉ? MotoGP mexe em motor, aerodinâmica e mais para 2027: FAUSTO analisa | Prévia de Le Mans



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!