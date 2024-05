Já são 2 das 6 corridas em que Red Bull e Max Verstappen não vencem na Fórmula 1 durante a temporada 2024. E, na visão do chefe de equipe da Ferrari, a equipe de Milton Keynes está sendo forçada a sair da zona de conforto que entrou desde a mudança dos regulamentos e ficou evidente no ano passado.

Com Lando Norris vencendo em Miami em um fim de semana onde a Red Bull inegavelmente apresentou problemas no carro - além de Adrian Newey admitir que o RB20 tem uma falha que não será possível consertar neste ano - a sensação é que está ficando cada vez mais perto a oportunidade de se igualar a eles.

Na visão de Fred Vasseur, Verstappen tinha total condições de vencer a corrida no último domingo, mas o fato dele não ter feito e das Ferraris terem andando em um ritmo tão próximo mostra que, mesmo a Red Bull ainda sendo a primeira força do grid, eles não estão sendo mais 'absolutos' como antes.

“Acho que a Red Bull ainda está à frente. Max poderia ter vencido se não fosse o safety-car. Não quero tirar conclusões precipitadas, mas se conquistaram a pole, significa que ainda têm uma pequena vantagem. Mas comparado ao ano passado, agora conseguimos estar na briga quando fazemos um bom trabalho”, disse.

“Isso significa que estamos colocando a Red Bull sob um pouco de pressão, que eles têm de ser um pouco mais agressivos com a estratégia, agora eles estão fora da zona de conforto. Isso muda a gestão da corrida. É uma oportunidade para nós porque, se dermos mais um pequeno passo à frente, acho que seremos capazes de lutar com eles em todos os fins de semana”, finalizou.

TRAIÇÃO à RED BULL? Saiba o que MARKO pode TRAMAR para livrar VERSTAPPEN da equipe | Mercado da F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!