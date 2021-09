O GP da Itália vai entrar para a história. Primeiro com a vitória de Daniel Ricciardo, a primeira dele na McLaren, que voltou a vencer após jejum de nove anos. A última vez havia sido no GP do Brasil de 2012 no triunfo de Jenson Button.

Lando Norris foi o segundo colocado, também quebrando um longo jejum, que não via um 1-2 da equipe desde o GP do Canadá de 2010.

Mas a corrida em Monza também viu um novo round da briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Após o inglês sair dos pits, na 26ª volta, os dois dividiram a chicane, se tocaram, saíram da pista e abandonaram.

Valtteri Bottas, que largou em último, conseguiu boa recuperação e foi o terceiro colocado.

A Corrida

Antes da largada, Hamilton aparecia como o único com pneus duros entre os primeiros, contra a maioria de médios. Assim que as luzes vermelhas se apagaram, Ricciardo assumiu a liderança e Hamilton pulou para a terceira posição. Os líderes do campeonato chegaram a se tocar na segunda variante e o inglês caiu novamente para a terceira posição.

Na sequência e no mesmo ponto, Giovinazzi foi tocado por Sainz e rodou. O safety car virtual foi acionado e rapidamente a corrida continuou.

Na quinta volta, Gasly abandonava a corrida em um fim de semana da AlphaTauri para esquecer, já que Tsunoda sequer largou, com problemas em seu carro.

Na oitava volta Giovinazzi foi punido em cinco segundos, por ter retornado à pista após rodar de maneira insegura.

Hamilton tentou manobrar sobre Norris pela terceira posição na 12ª volta, mas sem sucesso, o piloto da Mclaren soube se defender, mesmo com seu compatriota utilizando o DRS.

Ocon e Vettel chegaram a se tocar na briga pela 12ª posição, com os comissários abrindo investigação e punindo o francês em cinco segundos.

Quem teve um bom início foi Bottas, que nas 20 primeiras voltas já estava na nona posição, após ter largado em último.

Em uma das tentativas de se aproximar de Ricciardo, Verstappen chegou a atravessar a chicane, mas sem ganho de posição ou vantagem.

Na 23ª volta, Ricciardo fez a sua parada com a McLaren optando por pneus duros. Verstappen fez o mesmo no giro seguinte, mas com a Red Bull se complicando no pit stop. Ao mesmo tempo, Hamilton ultrapassava Norris pela liderança. O inglês da McLaren fez sua parada na volta seguinte.

Na 26ª volta, foi a vez de Hamilton parar nos boxes, com a Mercedes optando pelos médios. Na saída, ele voltou ao lado de Verstappen, ambos se tocaram e saíram da pista. A red Bull do holandês ficou sobre a Mercedes. Os dois abandonaram. O safety car foi acionado.

Com a confusão, Ricciardo era o líder, seguido de Leclerc, Norris, Pérez e Sainz.

Na relargada, Ricciardo se manteve na ponta, mas Norris e Leclerc travavam grande batalha, com o inglês levando a melhor.

Pérez cortou caminho para superar Leclerc e não devolveu a posição. Em seguida, Bottas manobrou sobre o monegasco, após troca de posições entre eles, com o piloto da Ferrari antes tendo ultrapassado o finlandês após corte na chicane.

Pérez foi punido em 5 segundos por ter cortado caminho na manobra sobre Leclerc.

Faltando 10 para o final, Mazepin parou seu carro na variante Ascari, trazendo novo safety car virtual. A corrida foi normalizada pouco tempo depois.

A prova seguiu sem novas grandes intercorrências, com Ricciardo cruzando a linha de chegada em primeiro, seguido de Norris e Bottas, que na pista ficou atrás de Pérez, mas com a punição de cinco segundos, o mexicano foi o quinto.

A Fórmula 1 volta com o GP da Russia em duas semanas.

Resultado final

