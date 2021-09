Lewis Hamilton disse que um erro "sutil" de embreagem levou a uma péssima largada na corrida sprint da Fórmula 1 deste sábado em Monza.

Hamilton largou da segunda posição do grid, atrás do seu companheiro de equipe da Mercedes, Valtteri Bottas, para a corrida sprint de 18 voltas, dando a ele a chance de ganhar alguns pontos cruciais na busca pelo título de F1.

Mas uma largada ruim fez o heptacampeão escorregar para trás de Max Verstappen, Daniel Ricciardo e Lando Norris na corrida para a curva 1.

Hamilton esperava ultrapassar as McLarens na relargada após um safety car, mas não conseguiu igualar a velocidade em reta de Norris, e terminou a prova em quinto lugar.

O rival pelo título, Verstappen, aumentou sua vantagem no campeonato em dois pontos depois de terminar a corrida sprint em segundo - o holandês, no entanto, largará na pole para o GP da Itália devido à penalidade de Bottas no grid.

O britânico da Mercedes explicou após a classificação que ele tinha sido "o mais agressivo que poderia ser" em sua tentativa de tentar alcançar as McLarens, mas que um erro de dois milímetros com sua embreagem o atrapalhou.

"As McLarens são mais rápidas nas retas e eu simplesmente não conseguia chegar perto o suficiente", disse Hamilton.

"Eles foram tão rápidos [quanto eu] nas retas, se não mais rápidos. Então a largada apenas [tive] tração, sutil, tipo 2 mm de profundidade com a embreagem e [teve] derrapagem. É isso."

Hamilton, que irá largar da quarta posição do grid graças à penalidade de Bottas, duvidou que seria capaz de lutar com Verstappen.

"Amanhã é altamente improvável, mas não impossível, que possamos obter a vitória", disse o britânico.

"É claro que vamos trabalhar o máximo que pudermos para tentar. Acho que é a limitação de danos no momento."

"Geralmente deve ser uma corrida relativamente fácil para Max, a menos que eu consiga ultrapassar as duas McLarens no início e depois desafiá-lo", concluiu.

