Carregar reprodutor de áudio

Se a Red Bull vinha escondendo o jogo até então na pré-temporada da Fórmula 1 ou não, hoje a equipe austríaca pode ter mostrado a que veio. Max Verstappen voou na reta final da sessão da tarde para terminar na frente, marcando o melhor tempo dos testes do Bahrein: 01min31s720.

Em segundo, ficou Mick Schumacher, com 01min32s241, se aproveitando do tempo extra de pista que a Haas teve nos últimos dois dias de testes. Charles Leclerc foi o terceiro com 01min32s415. Fernando Alonso foi o quarto com 01min32s698 com George Russell fechando o top 5. Em termos de voltas feitas, Nicholas Latifi teve a ponta, com 122 giros, seguido de Alonso com 120.

A grande maioria dos pilotos da manhã foram trocados para a tarde, com apenas Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Alpine) guiando o dia todo. O resto dos escalados foram: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Mick Schumacher (Haas).

Na Williams, uma particularidade: Nicholas Latifi também guiou nesta tarde. O canadense ganhou esse tempo extra da equipe devido ao incêndio nos freios ontem, que reduziu drasticamente sua participação, quando estava escalado para guiar o dia todo. Ontem, Latifi deu apenas 12 voltas ao longo das oito horas.

A pista rapidamente tornou-se movimentada, com vários pilotos fazendo primeiras saídas, mas sem tempos de volta para rivalizar com os da manhã, cuja sessão foi liderada por Pérez, com 01min33s105.

Um dos últimos a sair dos boxes foi o campeão Verstappen, deixando a garagem pela primeira vez apenas após uma hora de sessão, no dia de menor quilometragem da equipe austríaca na pré-temporada.

Em uma sexta-feira difícil, a McLaren vinha tentando superar os problemas com o freio dianteiro, que vêm afetando a equipe desde o início dos testes no Bahrein. Mas o chefe Andreas Seidl declarou posteriormente que, apesar das peças terem chegado a tempo da Inglaterra, a situação deve ser resolvida apenas durante o fim de semana do GP.

Ainda falando em McLaren, durante a sessão surgiu a informação de que Oscar Piastri, piloto reserva e de testes da Alpine, poderá ser cedido à equipe britânica em 2022 caso necessário, colocando ele como um possível substituto de Daniel Ricciardo no GP do Bahrein caso o australiano siga testando positivo para Covid-19.

Na marca de metade da sessão, a liderança era de Verstappen, com 01min32s645, já superando a marca de Pérez da manhã. O mexicano era o segundo, enquanto Vettel vinha em terceiro, com 01min33s821. Zhou e Leclerc completavam os cinco primeiros.

Schumacher causou uma rápida paralisação com 2h15min de sessão. O alemão perdeu o controle da Haas na penúltima curva, sofrendo uma rodada violenta. Por sorte, o único prejuízo para o piloto foram os pneus, permitindo-o voltar sozinho aos boxes.

A 40 minutos do fim, mais uma bandeira vermelha. Logo após entregar uma boa volta rápida, que o colocou no top 5, Bottas teve um problema com o câmbio, emperrado na quarta marcha, forçando-o a parar do lado de fora da pista. A interrupção se deu para que o carro fosse removido com segurança.

Pouco depois do reinício da sessão, um susto para o campeão Verstappen, que vinha para abrir volta rápida, mas perdeu o controle do carro na entrada da reta principal, rodando mais de uma vez. Por sorte, evitou sair com o carro para fora da pista, minimizando o dano nos pneus. Mesmo assim, logo na volta seguinte o holandês voou, marcando 01min31s973, sendo o primeiro a baixar de 01min32s.

Max Verstappen voou nos minutos finais para marcar o melhor tempo dos testes no Bahrein: 01min31s720. Em segundo, Charles Leclerc com a Ferrari e uma marca de 01min32s415 (C4). Fernando Alonso foi o terceiro após marcar 01min32s698 (C4) em sua última volta rápida. George Russell foi o quarto e Valtteri Bottas o quinto.

Completaram o top 10 do dia: Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Mick Schumacher, Lando Norris e Sebastian Vettel.

Em termos de voltas realizadas, a ponta ficou com Nicholas Latifi, que deu 122 giros com a Williams, apenas dois a mais que Fernando Alonso. Na sequência, temos Pierre Gasly (91), Lando Norris (88) e Guanyu Zhou (81).

Assim como na sexta, a Haas seguiu na pista por mais duas horas para finalizar as quatro horas extras por perder a sessão da manhã de quinta. E nesse período, Mick Schumacher entregou uma volta suficiente para colocá-lo em segundo: 01min32s241 com o composto C4.

Agora o paddock terá alguns dias de trabalho fechado antes do início das atividades para o GP do Bahrein, a partir da próxima sexta-feira (18), com os dois primeiros treinos livres. A Band e o Bandsports fazem a transmissão do fim de semana, que terá ainda as estreias da F2 e da F3, enquanto no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da F1, inclusive com nossos programas no YouTube. Não perca!

Confira o resultado final do último dia de testes no Bahrein:

Piloto - Equipe - Melhor Volta - Composto Usado - Voltas Feitas

Verstappen, Red Bull, 1m31.720, C5, 53 Schumacher, Haas, 1m32s241, C4, 82 Leclerc, Ferrari, 1m32.415, C4, 50 Alonso, Alpine, 1m32.698s, C4, 120 Russell, Mercedes, 1m32.759s, C5, 68 Bottas, Alfa Romeo, 1m32.985s, C3, 68 Tsunoda, AlphaTauri, 1m33.002s, C5, 55 Perez, Red Bull, 1m33.105s, C4, 43 Norris, McLaren, 1m33.191s, C2, 88 Vettel, Aston Martin, 1m33.821s, C4, 79 Zhou, Alfa Romeo, 1m33.959s, C4, 82 Gasly, AlphaTauri, 1m34.865s, C4, 91 Sainz, Ferrari, 1m34.905s, C5, 68 Albon, Williams, 1m35.171s, C3, 18 Latifi, Williams, 1m35.634s, C3, 122 Stroll, Aston Martin, 1m36.029s, C3, 53 Hamilton, Mercedes, 1m36.217s, C5, 78 Magnussen, Haas, 1m38.616s, C2, 38

Não correm hoje: Daniel Ricciardo / Esteban Ocon

Ferrari MOSTRA FORÇA, Verstappen e Hamilton ficam PRÓXIMOS, MEIUCA vai bem e Mercedes SE TRANQUILIZA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein