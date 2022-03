Carregar reprodutor de áudio

Aproveitando o pacote de atualização que a Red Bull trouxe para o RB18, Max Verstappen voou no último dia de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, fazendo o tempo mais rápido da semana. Mesmo assim, o atual campeão diz que ainda não está "a todo vapor" com o novo carro.

Enquanto os esforços de Verstappen deram algumas pistas sobre o real potencial da Red Bull, o holandês afirma que ele nem ninguém mostrou tudo que tem em mãos ainda.

"No momento ninguém está a todo vapor no ritmo de classificação", completou, em entrevista à F1TV.

Verstappen explicou que o melhor aspecto do dia não foi ser o mais rápido, mas sim poder entender os diferentes compostos de pneus, além de confirmar que a Red Bull acertou no desenvolvimento dos sidepods.

"Acho que o foco ficou nos pneus que usaremos semana que vem. O carro estava bem, cumprimos o programa planejado e isso é sempre positivo. Claro, o carro vai melhor com pouco combustível. Com mais, ele é um pouco preguiçoso e não faz muito. Mas é o mesmo para todos. Acho que as novas peças de hoje funcionaram bem, algo que você sempre torce para que aconteça".

Questionado se as atualizações ficariam no carro para o GP da semana que vem, respondeu: "Elas funcionam, então com sorte serão mantidas".

A forma do Verstappen no Bahrein coloca a Red Bull na posição de uma das favoritas, enquanto a Ferrari também parece bem forte. E enquanto outras equipes como Mercedes e McLaren tenham vivido dias mais complicados com o abrasivo e ondulado circuito barenita, Verstappen diz que a Red Bull parece ter dado um passo adiante em comparação às condições de Barcelona.

"Comparado com Barcelona, é mais a pista, uma superfície mais dura, condições mais quentes e isso. O layout da pista cria uma sensação completamente diferente da de Barcelona. Mas sim, claro, acho que aprendemos muito sobre o carro, tornamos o carro mais rápido. E é isso que queremos".

