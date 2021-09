F1: Verstappen é punido em três posições de grid para GP da Rússia após batida com Hamilton

Max Verstappen foi punido para o grid do GP da Rússia, após a batida com Lewis Hamilton no GP da Itália de Fórmula 1.

A dupla fez contato na primeira chicane após Hamilton, saindo dos boxes, defender a linha que ia para a curva 2.

Verstappen saiu da pista e atropelou o meio-fio, seu Red Bull subiu na Mercedes de Hamilton. Ambos abandonaram.

Embora os dois pilotos se culpassem pelo acidente, os comissários consideraram Verstappen o culpado e deram-lhe uma punição de três lugares no grid para o GP da Rússia em duas semanas, além de dois pontos na superlicença.

“O carro 44 estava saindo dos boxes. O 33 estava na reta principal. Na 50 metros antes da curva 1, o carro 44 estava significativamente à frente do carro 33”, disse o comunicado da FIA à imprensa.

“O carro 33 freou tarde e começou a se mover ao lado do carro 44, embora em nenhum ponto da sequência o carro 33 tenha avançado mais do que apenas atrás da roda dianteira do carro 44.”

“Durante a audiência, o piloto do Carro 33 afirmou que a causa do incidente foi o piloto do Carro 44 abrindo após a Curva 1 e o “espremendo” até o ápice da Curva 2.”

“O piloto do Carro 44 afirmou que o do Carro 33 tentou passar muito tarde e deveria ter desistido da curva”

“Os comissários observaram na filmagem que o piloto do carro 44 estava em uma linha evasiva, embora sua posição tenha feito o carro 33 entrar no meio-fio. Além disso, os Comissários observaram que o Carro 33 não estava ao lado do Carro 44 até significativamente na entrada da Curva 1.”

“Na opinião dos Comissários, esta manobra foi tentada tarde demais.”

“Embora o carro 44 pudesse ter desviado mais do meio-fio para evitar o incidente, os comissários determinaram que sua posição era razoável e, portanto, concluíram que o piloto do carro 33 era o principal culpado pelo incidente.”

“Ao chegar à penalidade, os Comissários enfatizam que consideraram apenas o incidente em si e não as consequências dele.”

Os dois pontos na superlicença são os únicos que o piloto da Red Bull tem, já que não ocasionou outros incidentes no último ano.

