Max Verstappen foi do inferno ao céu em menos de 24 horas. Após ter perdido a pole position para a dupla da Mercedes para o GP do México de Fórmula 1, ele conseguiu triunfar sobre o Lewis Hamilton após uma largada brilhante.

Após tomar a ponta, ele conseguiu administrar uma grande vantagem, de quase 20 segundos sobre o inglês da Mercedes.

Ainda no embalo da festa mexicana, Verstappen comentou a vitória após elogiar seu companheiro de equipe.

“Foi incrível. Claro que ter o Checo como companheiro de equipe, vir para o México é incrível. Mas antes disso você sabe, todo o tempo que os fãs estão aqui, eles têm sido incríveis, eles amam a F1, é realmente muito bom estar aqui.”

Verstappen explicou a manobra inicial:“Foi um bom três lado-a-lado e tudo se tratou sobre frear o mais tarde possível. Sim, mantive-me na pista e fui de terceiro para primeiro e foi basicamente isso que fez a minha corrida, porque então pude concentrar apenas em mim. E um ritmo incrível no carro para que eu pudesse fazer minhas próprias coisas.”

Ele saiu pela tangente ao comentar a possibilidade de título e aguarda a corrida em São Paulo.

“Há um longo caminho a percorrer. É claro que parece bom, mas também tudo pode mudar rapidamente. Mas estou ansioso para ir ao Brasil. Também tenho boas lembranças de lá.”

