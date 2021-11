F1: Pérez diz que "queria mais" após terceiro lugar no México

Sergio Pérez disse que "queria mais" após conseguir terminar o GP do México em terceiro lugar.

Max Verstappen levou a melhor na 18ª etapa da temporada de 2021 da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo. O holandês da Red Bull, que largou na terceira posição, fez uma ótima largada e assumiu a ponta logo na primeira curva.

O britânico da Mercedes conseguiu garantir o segundo lugar, enquanto Pérez, que largou em quarto, subiu no pódio em terceiro.

O herói local passou a corrida colocando pressão em Hamilton, embora sem sucesso.

Em entrevista após a corrida, 'Checo' disse que deu "todo o meu coração" e queria mais do que um terceiro lugar no México.

"Realmente inacreditável. Eu queria mais hoje, queria um 1-2 para o time que estava muito perto, mas não tive chance de passar", disse.

"Eu dei todo o meu coração. Eu podia ouvir [os fãs] passando por aqui, foi incrível", concluiu.

