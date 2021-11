Lewis Hamilton acredita que não havia nada que a Mercedes pudesse fazer para derrotar o carro "muito superior" da Red Bull no México, depois de perder mais terreno na corrida pelo título de 2021 da Fórmula 1.

A Mercedes bloqueou a primeira fila do grid no Autódromo Hermanos Rodriguez, mas perdeu a vantagem na curva 1, quando Max Verstappen deu a volta por fora para assumir a liderança.

Hamilton não conseguiu acompanhar Verstappen na frente, mas conseguiu resistir à pressão de Sergio Pérez nas últimas voltas para se manter em segundo lugar.

Bottas estabeleceu a volta mais rápida nos momentos finais da corrida, arrebatando o ponto bônus do holandês da Red Bull, mas a liderança do holandês ainda cresceu para 19 pontos com quatro corridas para o fim da temporada.

Depois de parabenizar o vencedor da corrida, Verstappen, Hamilton disse que a Mercedes simplesmente não tinha ritmo para competir com a escuderia austríaca no México.

"Bem, quero dizer, em primeiro lugar, parabéns ao Max. Os carros deles estavam muito superiores neste fim de semana e não há nada que possamos fazer a respeito", disse Hamilton.

"Eu dei absolutamente tudo e até obviamente na grande luta com o Sérgio no final. Mas estou muito grato por ter ficado em segundo lugar."

Questionado se o britânico se preocupou com Pérez, Hamilton respondeu: "A pressão, eu já tive isso muitas vezes antes, então foi fácil apenas segurar. Mas isso só mostra o quão rápido os carros deles estavam, quando Sergio estava muito perto de mim e capaz de continuar se aproximando. Ele fez um ótimo trabalho."

"Então ele estava pressionando e simplesmente continuou. Mas ainda gostei muito da corrida."

