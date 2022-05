F1: Verstappen ironiza desempenho de Hamilton e destaca Russell

Carregar reprodutor de áudio

Sem papas na língua, o holandês Max Verstappen ridicularizou o péssimo início de temporada da Mercedes na Fórmula 1. Em declaração ao jornal inglês The Telegraph, Verstappen insinuou que “há muitos sacos de areia” nos carros da equipe britânica.

A brincadeira do piloto vem após um início difícil da Mercedes na temporada. No GP de Ímola, Verstappen chegou a dar uma volta no seu rival Lewis Hamilton.

“Para ser honesto, não era algo que eu estava aproveitando na hora. Estava apenas focado na minha corrida e em vencer. Não era como se eu estivesse: ’Oh, estou dando uma volta em Lewis, que sensação incrível’. Tive grandes batalhas contra ele no ano passado, agora ele está em um carro que não é tão bom”, disse Max.

O holandês ainda complementou e não perdeu a oportunidade de alfinetar a pilotagem de Hamilton.

“Dito isso, George (Russell) terminou em quarto naquele carro. Então, o W13 não é tão horrível, certo?”, concluiu com um leve sorriso no rosto.

O W13 vem sofrendo neste início de temporada. Acostumado a vitórias, a equipe só alcançou o terceiro lugar no GP do Bahrein. Longe da Ferrari e Red Bull, a Mercedes desponta como uma das maiores decepções do ano na categoria.

