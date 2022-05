Carregar reprodutor de áudio

A hora chegou. Após anos de expectativa tentando tirar a prova do papel, a Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira os trabalhos para sua mais nova etapa, o GP de Miami, quinta etapa da temporada 2022. E em um primeiro treino livre marcado pelo reconhecimento de pista, Charles Leclerc foi quem levou a melhor, tendo George Russell em segundo com a Mercedes e Max Verstappen em terceiro.

Sergio Pérez e Pierre Gasly foram quarto e quinto. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Alex Albon, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo.

A sexta-feira em Miami começou quente. Primeiro, a organização do GP precisou fazer um reparo de última hora na pista após o surgimento de algumas áreas danificadas nas curvas 7, a da marina falsa, e a 17, antepenúltima do circuito.

Na sequência, foi a vez de uma mini "queda de braço" entre Hamilton e FIA. A Federação implementou a inspeção do uso de joias e roupas íntimas para os pilotos, algo que não agradou o heptacampeão. E após dúvidas sobre sua participação no TL1 devido ao fato dele e da Mercedes não cumprirem com o formulário exigido, tudo foi resolvido minutos antes do começo da sessão.

Por se tratar de uma pista nova, ninguém perdeu tempo nos boxes, com todo o grid já saindo da garagem nos cinco primeiros minutos. E logo no começo, alguns problemas para os pilotos, com Leclerc e Tsunoda rodando, Zhou escapando e Verstappen 'beijando' o muro.

Outro incidente nos minutos iniciais aconteceu ainda nos boxes. Russell fazia sua saída do pitlane quando a Alpine liberou Ocon bem em cima do britânico. O caso foi repassado aos comissários, que iniciou uma investigação.

Após os primeiros 15 minutos em Miami, a Ferrari começava mostrando sua força. De pneus médios, a equipe italiana fazia dobradinha, com Sainz à frente ao marcar 01min33s163, 0s227 à frente de Leclerc. Verstappen, de macios, era o terceiro, a 0s286. Gasly e Russell fecham o top 5 enquanto Hamilton era o nono.

Os pilotos seguiram se dividindo entre os pneus macios e médios, com Red Bull, Mercedes, Alpine e mais fazendo suas voltas com os compostos vermelhos. Mesmo assim, a Ferrari seguiu mostrando superioridade com os amarelos.

Na metade da sessão, a dobradinha italiana seguia, com Sainz marcando 01min32s443, apenas 0s112 à frente de Leclerc. Norris era o mais rápido de macios em terceiro, a 0s172. Pérez e Russell fechavam o top 5, com Alonso, Verstappen e Hamilton na sequência.

Com 25 minutos para o fim, tivemos a primeira batida do Autódromo de Miami, causando uma bandeira vermelha. Bottas perdeu o controle de sua Alfa Romeo na curva sete, rodou e acabou batendo com a traseira na barreira de proteção.

Após quase 10 minutos de paralisação, a sessão foi retomada, com 16 ainda no cronômetro. Neste momento, Hamilton quebrava a dobradinha da Ferrari, se colocando entre Sainz e Leclerc, a apenas 0s021 do espanhol, usando pneus macios.

E de cara problemas para Sainz. Logo após sair dos boxes, o espanhol perdeu o controle da Ferrari na curva quatro, rodou mais de uma vez e conseguiu evitar a batida, mas terminou com um furo no pneu.

Nos minutos finais, os tempos começaram a cair consideravelmente em relação ao começo do treino, inclusive com Verstappen mostrando a força da Red Bull com os pneus macios.

No final, foi Charles Leclerc quem terminou na frente. Usando pneus macios nos minutos finais, ele marcou 01min31s098, 0s071 à frente de George Russell. Max Verstappen foi o terceiro, a 0s179. Sergio Pérez foi o quarto, 0s203 atrás do monegasco e Alex Albon surpreendeu, colocando a Williams em quinto.

Completaram o top 10: Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Lando Norris.

A Fórmula 1 volta à pista de Miami ainda nesta sexta, para o segundo treino livre. A sessão está marcada para 18h30, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da sexta-feira na Flórida. Não perca!

