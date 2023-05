Max Verstappen encerrou o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 sem nenhuma vitória, nem na corrida sprint e nem na corrida principal, e sem pole. O piloto chegou a lidar a prova, mas parou para trocar os pneus uma volta antes do Safety Car acionado por DeVries, com isso, Sergio Pérez, que estava em segundo, se beneficou para fazer o pitstop e ficou na liderança da prova. Verstappen também disse que estava buscando consistência na corrida que sempre há chences de aprendizado.

"Acho que o Safety Car deu um pouco de azar. Depois dele, eu entei ficar perto para entrar na zona de DRS. Mas acho que os pneus estavam superaquecendo um pouco. Mas também o equilíbrio, eu estava lutando para ser realmente consistente".

"Depois de resolver isso, diria que as últimas 10 voltas foram realmente muito boas novamente, mas um pouco tarde demais. Mas acho que aprendi muitas coisas de novo, ao longo da corrida. E claro, no final das contas, bom resultado da equipe", disse.

Apesar da regularidade em vencer nessa temporada, Verstappen disse que não dá para fazer isso o tempo todo. "Você continua aprendendo. Nunca pode ser perfeito o tempo todo. Acho que sempre há dias em que você pode aprender", encerrou.

NOT ABLE TO CATCH CHECO?#

MV: Yeah, I think of course the SC was a bit unlucky then I had to push again, I tried to stay very close to try and get into the DRS. But I think the tyres were overheating a bit because of that, of course, trying to follow. But also the balance, I was struggling to be really consistent. So I was playing around with the tools a little bit. And I think once I got that sorted, I would say the last 10 laps were actually quite good again, but just a little bit too late. But I think a lot of things learned again, throughout the race. And of course, at the end of the day, good team result.

PEREZ CLOSED UP, TENSE IN TITLT CHASE?

MV: Well, I don't know. I mean, we iknow it's a very long season. And like I said a lot of things I learned again, I mean, Baku is again, quite different to Miami and Miami is going to be again very different to the other tracks we go to. But yeah, you keep learning. It can't ever be perfect all the time. I think there are always days that you can learn.

TIRING RACE?

MV: I think a few times we hit the wall, around the lap. So we were of course pushing, but that's also part of a street circuit.