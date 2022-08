Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc terá uma importante companhia no fundo do grid do GP da Bélgica de Fórmula 1. 'Marcando' a movimentação da Ferrari, a Red Bull aproveitou a oportunidade para também trocar o motor do líder do Mundial, Max Verstappen, que passa a largar no fim do pelotão no domingo, ao lado do seu principal rival em 2022.

Com 80 pontos de vantagem em nove corridas restantes, o campeão de 2021 pode entrar em modo de administração a partir daqui em busca do bicampeonato, por mais que tenha admitido nas coletivas da última quinta-feira (25) que não reduzirá o ritmo, indo em busca das vitórias em todos os GPs restantes.

Mas a larga vantagem permite que o holandês possa ter um pouco mais de cautela no planejamento do restante da temporada. Com Leclerc já largando do fundo do grid pela troca de motor, que lhe dará o novo sistema híbrido da Ferrari, a Red Bull viu o momento ideal para colocar uma nova unidade de potência no carro de Verstappen.

Enquanto essa será a segunda vez de Leclerc no fundo do grid, Verstappen extrapola apenas agora o limite de componentes da unidade de potência no ano, graças a uma melhora na confiabilidade da Red Bull após dois abandonos nas três primeiras corridas de 2022.

Verstappen terá um novo motor de combustão interna, turbo, MGU-H, MGU-K, armazenamento de energia, controle eletrônico, e exaustor. Desses, os quatro primeiros excedem a alocação permitida para 2022. O regulamento determina que, acima de três trocas de elementos excedentes do ano, o piloto automaticamente vai para o fundo do grid.

Por outro lado, a FIA anunciou que Leclerc trocará, por enquanto, apenas o MGU-K e o armazenamento de energia, ambos excedendo a alocação permitida pelo ano, o que lhe daria uma punição de 15 posições por enquanto. Mais um componente trocado e ele também irá para o fundo do grid, o que deve acontecer após a confirmação da Ferrari.

Os dois ainda terão as companhias de Esteban Ocon, Lando Norris e Valtteri Bottas, que também trocaram os motores e largarão do fundo do grid. Assim, a ordem de largada destes pilotos será determinada pela classificação do sábado. Quem terminar à frente, sai à frente dos outros quatro.

Salvo novas trocas ao longo do fim de semana, isso deixa a briga pela vitória focada em Sergio Pérez e Carlos Sainz, com dúvidas sobre qual será o potencial da Mercedes em Spa, potencialmente podendo se juntar à disputa caso a introdução da diretiva técnica do assoalho flexível impacte a ordem de forças como esperado pelo time alemão.

