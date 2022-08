Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 voltou! As férias de verão da principal categoria do automobilismo mundial chegaram ao fim com o início das atividades em Spa-Francorchamps para mais um GP da Bélgica. E na primeira sessão de treinos livres após uma sexta-feira que já começou muito quente, a liderança ficou com Carlos Sainz, sendo beneficiado pela chuva que caiu nos minutos finais, impedindo que os pilotos melhorassem seus tempos.

A Ferrari terminou com uma dobradinha, com Charles Leclerc em segundo e Max Verstappen em terceiro. George Russell, Lance Stroll, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton e Sergio Pérez completaram o top 10.

A F1 retoma as atividades da temporada 2022 após uma pausa de verão bastante movimentada, especialmente no mercado de pilotos com a ida de Fernando Alonso para a Aston Martin, a saída de Daniel Ricciardo da McLaren e a novela sobre o futuro de Oscar Piastri. E a sexta-feira começou quente também, com a Audi oficializando sua entrada em 2026 e o fim da parceria Alfa Romeo - Sauber após 2023.

O dia começou também com notícias importantes dentro da pista. Primeiro, a Ferrari anunciou a troca de motor de Charles Leclerc, colocando o monegasco no fundo do grid para o domingo, graças à introdução do novo e atualizado sistema híbrido da marca italiana. Pouco depois, a FIA confirmou que a Red Bull 'marcou' a manobra da rival, trocando também o motor de Verstappen.

Os pilotos encontraram nesta sexta-feira uma Spa diferente dos anos anteriores. O circuito passou por uma grande reforma, que incluiu o recapeamento de setores importantes da pista, como o complexo Eau Rouge - Raidillon, a mudança do perfil de algumas barreiras de proteção e o retorno das caixas de brita, deixando Spa com mais cara de old school.

Após os 20 minutos iniciais de sessão, a liderança era de Verstappen, com 01min46s755, com Pérez em segundo, mas a 1s719 de distância, com o holandês fazendo tempo de macios contra duros do companheiro de equipe. Leclerc, Sainz, Russell e Hamilton vinham na sequência.

Quando a sessão chegou à metade, era Sainz quem ocupava a ponta com os carros da Ferrari passando a usar os pneus macios.

Com 24 minutos para o fim, tivemos a primeira bandeira amarela da sessão no primeiro setor, devido à Haas de Magnussen ter ficado parada na saída dos boxes. Com o dinamarquês sem ter como de mexer, a direção de prova acionou a bandeira vermelha, com o relógio mantendo a regressiva. A paralisação ocorreu bem no momento em que todos saíam dos boxes com pneus macios.

A bandeira verde foi acionada novamente com menos de minutos para o fim do TL1. Neste momento, Sainz liderava com 01min46 538, tendo Leclerc em segundo a 0s069, à frente de Verstappen (0s217), Russell (0s858) e Stroll (0s899), enquanto Hamilton era nono e Pérez décimo.

Os pilotos foram notificados sobre a chance de chuva na reta final do TL1, com a precipitação caindo quase que imediatamente.

A Fórmula 1 volta à pista de Spa-Francorchamps logo mais, às 12h, para o segundo treino livre para o GP da Bélgica. E já anote aí: assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades de pista e da sexta-feira caótica da F1 em Spa. Não perca!

