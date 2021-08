Diferente de anos anteriores, a disputa pelo título de 2021 da Fórmula 1 vem se mostrando muito acirrada, tendo, de um lado, o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes e, do outro, Max Verstappen da Red Bull, que tem chances de ser campeão pela primeira vez. Mas, para o holandês, a experiência que o rival tem em lutar por títulos não é uma vantagem que possa ser aplicada na campanha atual.

Após sair da Áustria com mais de 30 pontos de vantagem no Mundial de Pilotos, Verstappen viu essa diferença se desfazer rapidamente. O abandono em Silverstone após o acidente com Hamilton e o nono lugar na Hungria, após ser um dos impactados pelo strike de Valtteri Bottas na largada, permitiram que o rival virasse o jogo.

Verstappen chega à Bélgica oito pontos atrás de Hamilton, enquanto a Mercedes lidera o Mundial de Construtores com 12 pontos de vantagem para a Red Bull, após a equipe austríaca chegar a abrir mais de 40 na ponta.

Enquanto Verstappen se coloca pela primeira vez em condições de disputar um título desde seus anos de kart, ele tem do outro lado Hamilton, um dos pilotos de maior sucesso da história da F1, e que conquistou seis dos últimos sete títulos disputados.

Para muitos, a falta de experiência de Verstappen na disputa por títulos pode ser um fator que pese negativamente contra ele. Questionado na coletiva pré-GP da Bélgica desta quinta-feira (26) se a experiência de Hamilton em lutas anteriores pelo título pode ser considerada uma vantagem na disputa em 2021, o holandês discordou.

"Pessoalmente, acho que não. A única vantagem que você realmente pode ter é um carro mais rápido. Neste esporte, você pode ser muito dominante quando tem um carro realmente bom. Há muitos pilotos muito bons neste esporte, mas eles não têm a oportunidade de lutar na frente".

"Então, se você tem sete títulos, um ou zero, no fim do dia, quando você passou alguns anos na F1, e principalmente se andou mais na frente, tipo top 5, você sabe que precisa dar o seu melhor e terminar todas as corridas".

"Você sabe que precisa tentar e conquistar o maior número de pontos disponíveis a cada final de semana e acho que todos nós sempre tentamos dar o nosso melhor, correndo da melhor maneira possível. Então não vejo uma vantagem nesse sentido".

