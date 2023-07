A Fórmula 1 entregou uma corrida sprint movimentada neste sábado na Áustria, muito por causa da chuva, que mexeu bastante com as condições de pista. Mas, lá na frente, nada mudou, com Max Verstappen dominando para vencer mais uma na temporada 2023, tendo Sergio Pérez em segundo após o mexicano 'tomar um susto' no começo ao ser ultrapassado por Nico Hulkenberg.

Carlos Sainz completou o pódio da sprint. Fecharam os oito primeiros que pontuam na corrida do sábado: Lance Stroll, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e George Russell.

O grid inteiro apostou em pneus intermediários para a largada, exceto Valtteri Bottas, que ousou ao sair de médios. Mas vendo a chuva e as condições de pista molhada, ele foi chamado para entrar nos boxes e trocar os compostos na saída.

A situação da pista era complicada a ponto de vermos Pérez dando uma escapada na primeira curva mesmo na volta de apresentação.

Na largada, Pérez saiu melhor e se colocou à frente de Verstappen na primeira curva, mas os dois disputavam a ponta nos metros seguintes, criando uma confusão que permitiu à Hulk subir para terceiro. Aproveitando uma escorregada do mexicano, o alemão ainda subiu para segundo.

Ao final da primeira volta, Verstappen liderava com 1s2 para Hulk, enquanto Pérez, Sainz e Stroll completavam o top 5, enquanto Alonso era sexto, Leclerc nono e Russell e Hamilton 12º e 13º, respectivamente.

Após cinco voltas, de 24, Verstappen liderava com tranquilidade, abrindo 2s5 para Hulkenberg, que se mantinha com boa folga pra cima de Pérez: 2s. O mexicano via Sainz se aproximando em quarto, a 1s, enquanto Stroll, Alonso, Albon, Ocon, Leclerc e Norris completavam o top 10, enquanto Russell e Hamilton se mantinham em 12º e 13º.

Aos poucos, os pilotos tiveram que começar a se preocupar com a condição dos pneus intermediários. Com a chuva parando, a pista começou a secar e eles tiveram que procurar as faixas úmidas. Mas, pelo rádio, eles eram alertados que a chuva era esperada antes do fim da prova.

Quando a prova chegava na metade, na volta 13 de 24, Verstappen liderava com folga, abrindo mais de 9s de vantagem para Pérez, que finalmente ultrapassava Hulk. O alemão agora passava a ser pressionado por Sainz, que aproveitou a disputa para se aproximar. Stroll, Alonso, Albon, Ocon, Leclerc e Norris completavam o top 10, enquanto Russell e Hamiltom subiam para 11º e 12º.

A grande disputa da pista na segunda metade da prova era Ocon x Leclerc x Norris pela oitava posição, com belas tentativas de ultrapassar, o que permitiu a aproximação da dupla da Mercedes.

Sem nada a perder, Russell arriscou e entrou nos boxes na volta 16 para colocar pneus slick. E, com as condições melhorando, a direção de prova autorizou o uso do DRS, o que facilitou a vida das Aston Martins, que rapidamente passaram Hulk para P4 e P5. Com isso, a Haas o chamou para os boxes, indo junto com Hamilton.

Muitos pilotos acabaram entrando nos boxes para colocar os slicks, exceto os sete primeiros. Na volta 20, Verstappen abria 16s para Pérez, com Sainz, Stroll, Alonso, Ocon e Norris na sequência. Em oitavo, Hulk era o primeiro dos que haviam parado, com Gasly e Russell fechando o top 10.

No final, foi mais um passeio de Max Verstappen, para vencer com tranquilidade a sprint da Áustria, tendo Sergio Pérez em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Completaram o top 8 que ponta no sábado: Lance Stroll, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e George Russell.

A Fórmula 1 volta à pista do Red Bull Ring no domingo para o GP da Áustria, 10ª etapa da temporada 2023. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

Q4 AO VIVO: Tudo sobre a chuvosa corrida sprint da Áustria

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull? Rico Penteado comenta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Leclerc na Aston? Volta de Ricciardo? Sainz na Audi? O que vem por aí para 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: