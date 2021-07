O domingo foi de mais um passeio de Max Verstappen no Red Bull Ring. O holandês não teve dificuldades para liderar de ponta a ponta e vencer com tranquilidade o GP da Áustria, conquistando sua quinta vitória na temporada 2021 da Fórmula 1, sendo a terceira consecutiva. Com isso, o holandês aumenta ainda mais a vantagem para Lewis Hamilton no Mundial.

Verstappen ainda contou com os problemas de rendimento de Hamilton na metade da corrida para se isolar ainda mais na liderança. O heptacampeão acabou apenas na quarta posição, atrás ainda de Valtteri Bottas e Lando Norris, enquanto Sergio Pérez não teve um bom dia, tomando duas punições de cinco segundos e terminando mais atrás.

Veja a situação do Mundial de Pilotos após o GP da Áustria:

Entre os construtores, a situação segue confortável para a Red Bull, mas a Mercedes conseguiu fazer um bom controle de danos neste domingo, aproveitando os problemas de Pérez. No pelotão do meio, a disputa entre McLaren e Ferrari segue quente.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP da Áustria:

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 252 28 25 30 29 37 25 41 37 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 212 41 19 41 40 7 - 30 34 - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 120 18 23 12 12 15 12 18 10 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 108 12 22 8 18 18 16 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 46 2 6 1 1 8 21 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 44 1 4 - - 14 18 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 31 - 3 10 2 2 8 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F1 AO VIVO: PASSEIO de Verstappen, SOFRIMENTO de Lewis, POLÊMICA com Norris e ZICA de Pérez | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: