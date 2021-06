Apesar de um resultado similar no TL1, a dupla da Red Bull teve um TL2 muito distinto, com Max Verstappen liderando enquanto Sergio Pérez foi apenas o 12º no primeiro dia de atividades para o GP da França de Fórmula 1. E enquanto o holandês prevê uma disputa apertada com a Mercedes, o mexicano fala o que precisa para recuperar a performance.

Após as Mercedes liderarem o TL1, Verstappen respondeu no TL2 com o melhor tempo do dia, mas superando o tempo de Valtteri Bottas, feito de pneus médios, por apenas 0s008. O holandês acredita que a Red Bull tenha melhorado, mas que a disputa com a rival será árdua.

"Acredito que tenhamos melhorado bastante durante a sessão. Claro, não estava tão feliz com o TL1 e o TL2 começou não tão bem, mas com o segundo jogo de pneus o carro estava bem melhor, mas ainda é difícil por aqui. A pista é muito aberta e tinha muito vento, então é difícil acertar a volta. Foi um bom fim para o dia para sermos competitivos amanhã".

"[Sobre a Mercedes] é difícil de dizer, mas hoje foi bom. Não é possível o que o pessoal vai encontrar durante a noite mas hoje, durante as simulações de corrida, fomos decentes e acredito que será novamente uma batalha apertada, não será fácil".

Já Pérez deu alguns motivos que prejudicaram seus tempos no TL2, mas afirmou que ainda há alguma coisa em termos de ajustes que precisa ser revista.

"Acho que tive uma saída ruim, com tráfego envolvido e algumas mudanças que provavelmente nos levaram a uma direção ruim. Mas não acho que estamos tão ruins quanto parece. Max teve um bom dia e acho que podemos mirar isso. Acho que amanhã, com sorte, poderemos achar ritmo ao longo da noite e podemos estar ali".

Pérez ainda defendeu que o momento positivo após a vitória em Baku possa lhe ajudar.

"Estamos em uma pista muito diferente, mas estamos mantendo o momento positivo e a compreensão do carro está melhorando. Então, vários positivos desta sessão".

