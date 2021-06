O chefe da McLaren, Andreas Seidl acredita que a falta de transparência sobre o que causou as falhas nos pneus da Fórmula 1 em Baku é "decepcionante", dizendo que não apoiaria críticas à Pirelli.

A FIA emitiu uma diretriz técnica no início desta semana restringindo os níveis de pressão dos pneus usados pelas equipes, depois das falhas nos borrachas de Lance Stroll e Max Verstappen no GP do Azerbaijão.

O chefe da Pirelli na F1, Mario Isola, revelou na quinta-feira (17) que a Red Bull e a Aston Martin usaram pneus com pressões mais baixas do que a indicada pela empresa durante a corrida em Baku, mas que isso não representava uma quebra do regulamento da categoria.

Lewis Hamilton disse que a Pirelli não era a culpada pelas falhas, enquanto o diretor executivo da Alpine Marcin Budkowski declarou que seria "preocupante" se as escuderias estivessem 'brincando' com os níveis de pressão dos pneus.

Já o chefe da McLaren, Seidl, disse nesta sexta-feira (18) que houve "palavras cuidadosamente escolhidas nos comunicados à imprensa e declarações de todas as partes", e que se sentiu desapontado por não haver maior clareza sobre o que causou as falhas.

“O que é um pouco decepcionante para nós é que não tenha mais transparência no que realmente aconteceu, porque foi um ponto crítico de segurança”, disse Seidl.

“Normalmente isso era uma boa prática em outros casos no passado, com casos como esse tendo transparência, o que não aconteceu até agora com as equipes."

"Então isso é um pouco decepcionante."

Questionado sobre quais informações ele achava que faltavam sobre as falhas, Seidl disse que era importante esclarecer as suposições, dizendo que as críticas à Pirelli não são justas.

"Há muitas críticas em relação à Pirelli, mas no final, acho que não é algo que apoiaríamos", disse Seidl.

“Acho que a Pirelli produziu um produto seguro para este ano. Se olharmos nosso carro, por exemplo, em Baku, se você estivesse rodando o carro dentro dos regulamentos e seguindo as prescrições da Pirelli, não havia problema com o pneu."

"É por isso que acho que seria importante para todos, para todo o paddock, ter transparência no entendimento do que realmente aconteceu e o que estava causando essas falhas no final."

Antes do GP da França, que acontecerá neste fim de semana, a FIA lembrou às equipes sobre suas responsabilidades em utilizar os pneus nos níveis de pressão prescritos, com mais verificações ocorrendo como resultado.

Embora Seidl tenha dito que a equipe de Woking "definitivamente acolheria" os esclarecimentos, ele disse que os "regulamentos já eram claros" anteriormente.

"Do nosso ponto de vista, eles não eram realmente necessários - os regulamentos eram claros antes", disse.

"Há um motivo claro pelo qual recebemos as prescrições da Pirelli e por que esses regulamentos estão em vigor."

“Nós, como equipe, temos plena consciência disso e sabemos que temos de agir de forma responsável com estas prescrições para garantir que não haja falhas nos pneus e para que a gente não coloque os nossos pilotos em risco", concluiu.

