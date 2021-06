A equipe de Fórmula 1 Red Bull solicitou uma revisão das zebras na curva 2 em Paul Ricard após Max Verstappen sofrer danos na asa dianteira durante TL2.

O quebra-molas voltou a ser assunto no segundo treino livre para o GP da França nesta sexta-feira (18). Ainda na primeira parte da sessão, Verstappen passou pela ondulação após as zebras, localizada na curva 2 e sofreu danos na asa dianteira do carro, assim como Valtteri Bottas no TL1. O pedaço da asa do holandês causou um rápido acionamento do safety car virtual.

Após o incidente, a escuderia austríaca, através do rádio, pediu à direção de prova uma revisão das zebras naquela curva: “Temos quase certeza de que Max não foi lá de propósito. Parece uma grande penalidade para um pequeno passo em falso de um piloto”.

“Ouvi alguns chefes de equipe e pilotos pedindo limites físicos, vou dar uma olhada nisso esta noite”, respondeu o diretor de corridas da FIA Michael Masi.

De todo modo, a liderança da segunda sessão de treinos ficou com o piloto da Red Bull, respondendo à dobradinha da Mercedes no TL1.

