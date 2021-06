O grid da Fórmula 1 voltou à pista de Paul Ricard nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da França. E em uma sessão com menos incidentes que a realizada mais cedo nesta manhã, a liderança ficou com Max Verstappen, respondendo à dobradinha da Mercedes no TL1, mas com Valtteri Bottas logo na sua cola.

Mesmo não sendo um dos favoritos dos fãs, o GP da França promete ser o início de uma nova fase da temporada 2021 por diversos motivos. Primeiro, a expectativa da volta por cima da Mercedes após etapas ruins em Mônaco e Baku. Segundo, a introdução das novas regras referentes as asas traseiras, evitando a flexibilização. Por último, as consequências da da investigação da Pirelli sobre a pressão de pneus.

Na primeira sessão de treinos livres, realizada mais cedo nesta sexta-feira, foi a Mercedes quem deu as cartas, com Valtteri Bottas comandando uma dobradinha da equipe alemã. O finlandês marcou 01min33s448, sendo 0s335 mais rápido que Lewis Hamilton, enquanto Max Verstappen foi o terceiro, a 0s432. Sergio Pérez e Esteban Ocon completaram o top 5.

Assim como no TL1, praticamente todo o grid já foi à pista assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 60 minutos. Mas, diferente da sessão anterior, o começo do TL2 foi marcado por menos incidentes, apenas uma rodada de Nikita Mazepin na entrada da reta principal.

O quebra-molas voltou a ser assunto no TL2. Ainda na primeira parte da sessão, Verstappen passou pela ondulação após a zebra, localizada na curva dois e também teve danos na asa dianteira, assim como Bottas no TL1. O pedaço da asa do holandês causou um rápido acionamento do safety car virtual.

Após os primeiros 15 minutos de TL2, Bottas seguia mostrando força e liderava com 01min32s880, tempo mais rápido que sua marca no TL1. Hamilton seguia atrás do companheiro de Mercedes, a 0s409, enquanto Verstappen e Pérez vinham em terceiro e quarto mas bem mais atrás, a 1s002 e 1s245, respectivamente. Ocon completava o top 5.

Na metade da sessão, os pilotos estavam no meio de suas simulações de classificação. Verstappen assumiu a liderança com 01min32s872, apenas 0s008 mais rápido que o tempo de Bottas, sendo que a marca do finlandês ainda era com pneus médios. Já Hamilton conseguiu melhorar seu tempo, mas não entregou uma boa volta com pneus macios, ficando em terceiro a 0s252, enquanto Alonso e Ocon fechavam os cinco primeiros.

Pelo rádio, Bottas e seu engenheiro trocaram uma conversa sobre como o ritmo do carro parecia melhor durante o TL1, quando a pista estava mais quente.

A 15 minutos do fim, com as simulações de classificação chegando ao fim, Verstappen seguia na ponta com 01min32s872, ainda com Bottas, Hamilton e Alonso nas posições seguintes, mas com Charles Leclerc em quinto. Completando o top 10, estavam Ocon, Gasly, Sainz, Raikkonen e Norris.

Os minutos finais foram dedicados às simulações de corrida, com tempos mais altos que na primeira metade da sessão. Com isso, Max Verstappen garantiu a resposta à Mercedes e a liderança do TL2, com o melhor tempo do final de semana até aqui, mas com Valtteri Bottas em sua cola, a apenas 0s008. Já Lewis Hamilton, que busca retomar a liderança do Mundial, terminou a 0s253 do rival.

Completaram o top 10: Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen e Lando Norris, enquanto Sergio Pérez foi o 12º e Sebastian Vettel o 15º.

A Fórmula 1 volta à pista de Paul Ricard no sábado, com o terceiro treino livre às 07h, horário de Brasília, antes da classificação, às 10h.

Veja os resultados do TL2 para o GP da França:

