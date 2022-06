Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen se diz decepcionado com a nova diretiva técnica da FIA para a Fórmula 1, anunciada nesta semana como forma de controlar o porpoising, visando a segurança dos pilotos. Para o atual campeão, a culpa de quem não consegue produzir um carro que consiga lidar com o fenômeno é da própria equipe.

Anunciada nesta quinta, veio como resposta a pedidos de intervenção do órgão pelos pilotos, especialmente os da Mercedes, após o porpoising ter se tornado o centro das atenções no GP do Azerbaijão.

A FIA disse que a diretiva técnica vem para "guiar os times em relação às medidas que a FIA pretende tomar para lidar com o problema". A primeira medida proposta é "maior escrutínio do assoalho do carro, tanto em termos de design quanto em relação ao desgaste observado".

Em segundo lugar, haverá “a definição de uma métrica, baseada na aceleração vertical do carro, que dará um limite quantitativo para um nível aceitável de oscilações verticais. A fórmula matemática exata para esta métrica ainda está sendo analisada e as equipes foram convidadas a contribuir para este processo. Além dessas medidas de curto prazo, a FIA convocará uma reunião com as equipes para definir medidas que reduzam a propensão dos carros a exibir tais fenômenos no médio prazo”.

Em entrevista à Racer, Verstappen afirmou não estar de acordo com a norma, por dois motivos: uma mudança no meio da temporada, que compromete o bom trabalho de algumas equipes.

"Diria que é um pouco decepcionante que temos novamente uma mudança de regras na metade da temporada. Não se trata de nos afetar mais ou menos em relação a outras, mas sim que temos uma equipe que reclama muito e, de repente, as normas são mudadas".

"Acredito que há muitas equipes que fizeram um trabalho impressionante para não ter esse tipo de problemas, assim é possível evitá-lo. Se você levanta o carro, não terá problemas, mas perderá rendimento. Mas se você não sabe projetar um carro bom, a culpa é sua, não das regras".

As palavras de Verstappen ecoam os comentários feitos após o GP do Azerbaijão pelo chefe da Red Bull, Christian Horner, que afirmou que seria injusto se a FIA modificasse o regulamento para mitigar o porpoising.

