Max Verstappen venceu pela terceira vez na Fórmula 1 2022. O holandês parecia a caminho de uma vitória fácil em Miami, mas a entrada do safety car na reta final jogou fogo na corrida. Só que ele contou com a potência da Red Bull para segurar o monegasco e cruzar em primeiro, ajudando a reduzir ainda mais a diferença para Charles Leclerc.

O monegasco da Ferrari segue na liderança, mas a vantagem, que já foi de mais de 40 pontos, agora é de 19 apenas: 104 a 85. Em terceiro, está Sergio Pérez, com 66, sete a frente de George Russell em quarto, enquanto Carlos Sainz é o quinto com 53 e Lewis Hamilton o sexto, mais atrás, com 36.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP de Miami:

Confira a situação do Mundial de Construtores após o GP de Miami:

