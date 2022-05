F1: Verstappen segura Leclerc no fim e vence GP de Miami

Carregar reprodutor de áudio

O que parecia uma corrida morna, ganhou outros contornos na reta final. Uma intervenção do safety car devido ao abandono de Lando Norris colocou pimenta nas últimas voltas do GP de Miami de Fórmula 1, com uma boa disputa entre Max Verstappen e Charles Leclerc, com o atual campeão levando a melhor para vencer pela terceira vez no ano, reduzindo a diferença no Mundial.

Após uma boa disputa nas voltas finais entre Carlos Sainz e Sergio Pérez, a posição final do pódio ficou com o piloto da Ferrari, enquanto o mexicano teve que se contentar com a quarta posição. Completaram o top 10: George Russell, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Alex Albon.

O aquecimento para a corrida foi marcado por um chove - não chove em Miami, o que pode afetar consideravelmente a aderência para o começo da prova. E antes mesmo da saída, problemas para a Aston Martin. Os carros de Stroll e Vettel sofreram com o aquecimento de combustível, obrigando ambos a largarem do pitlane.

Com a exceção de Latifi, Ocon, Russell, Stroll e Vettel, que optaram pelos compostos duros, todos os demais foram de médios.

Na largada, Leclerc largou bem para manter a ponta, enquanto Verstappen rapidamente enquadrou Sainz para ganhar a segunda posição, enquanto Hamilton perdia terreno, caindo de sexto para oitavo e Russell também passando a ser o 15º. Replays mostraram que o heptacampeão recebeu um toque de Alonso na chegada à segunda curva.

No final da terceira volta, Leclerc já abria mais de 1s para Verstappen, com Sainz, Pérez e Bottas no top 5. Já Gasly era o sexto com Hamilton em sétimo após passar Alonso. Não demorou muito, ele voltou a ser o sexto, ultrapassando o francês da AlphaTauri. Mais atrás, Russell seguia em 15º e passava a ser enquadrado por Albon com a Williams.

Com um rendimento melhor, Verstappen se aproximava de Leclerc, assumindo a liderança no começo da nona volta. Mas o monegasco se mantinha próximo em busca de retomar a posição nas primeiras voltas. Só que no 11º giro, a vantagem do atual campeão já passava de 1s. Com um erro do piloto da Ferrari, isso aumentou para quase 3s.

No início da 20ª volta, de um total de 57, Verstappen abria uma vantagem confortável de 3s3 para Leclerc, que tinha outros 3s5 de dianteira para Sainz. Já Pérez, que chegou a estar próximo do espanhol, perdia terreno, avisando pelo rádio que tinha problemas no motor.

Bottas era o quinto com Hamilton em sexto e Russell em sétimo, a 13s do companheiro de Mercedes. Ricciardo, Ocon e Gasly completavam o top 10.

Dos ponteiros, Hamilton foi o primeiro a parar na volta 23, próximo à metade da prova. Leclerc entrou nos boxes duas voltas depois, mas a Red Bull optou por não responder imediatamente, trazendo Verstappen somente na volta 27. A estratégia do time austríaco deu certo, com o atual campeão voltando 7s à frente do rival.

Enquanto Verstappen mantinha uma larga vantagem para Leclerc no começo da 35ª volta, de 7s5, mais atrás, formava-se um pelotão com a dupla da Haas, Vettel e Norris, valendo a 12ª posição, com Schumacher tentando de tudo para ultrapassar Magnussen. Mas um erro do dinamarquês abriu a porta para que o alemão conseguisse a manobra.

Na 40ª volta, a disputa entre Gasly e Alonso terminou com o espanhol dando um toque no francês na primeira curva, fazendo com que a AlphaTauri perdesse duas posições. O caso foi repassado aos comissários, que puniram o bicampeão com cinco segundos.

Mas, logo em seguida, tivemos o acionamento do safety car virtual. Gasly vinha com problemas no carro, possivelmente devido ao toque de Alonso e, ao voltar à pista acabou acertando Norris, que acabou abandonando. Isso permitiu que Russell e Pérez entrassem nos boxes para colocar pneus médios.

Com isso, o mexicano se viu em situação ideal para disputar com as Ferraris nas voltas finais, já que tinha em seu carro pneus médios novos versus duros gastos da dupla italiana.

Apesar da remoção rápida do carro de Norris, a limpeza da pista demorou, e a prova foi retomada apenas na volta 47 de 57. Na relargada, Verstappen se manteve bem na frente, enquanto Sainz segurou Pérez, deixando com que Bottas, Hamilton e Russell entrassem na disputa.

Mesmo indo mais rápido, Russell não conseguia passar Hamilton porque ele podia abrir o DRS devido à distância de Bottas. Graças a um erro do finlandês, a dupla da Mercedes subiram de posições, abrindo caminho para uma disputa interna do time alemão, com Russell levando a melhor devido ao pneu médio.

Também de pneu médio, Pérez passou a pressionar Sainz. E apesar de ir com tudo na primeira curva, acabou errando, permitindo ao espanhol retomar a posição. Enquanto isso, Verstappen e Leclerc protagonizavam uma bela disputa pela primeira posição a cinco voltas do fim.

Mais atrás, outra treta, agora entre Schumacher e Vettel, com o piloto da Haas acertando de lado a Aston Martin na primeira curva, fazendo com que o tetracampeão subisse. Enquanto Mick conseguiu continuar na prova, Vettel abandonou.

No final, Max Verstappen conseguiu abrir vantagem para vencer o GP de Miami, sua terceira vitória na temporada, tendo Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz completando o pódio. Completaram o top 10: Sergio Pérez, George Russell, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Alex Albon.

A Fórmula 1 tira uma folga e retoma as atividades da temporada 2022 entre 20 e 22 de maio com o GP da Espanha, sexta etapa do campeonato, no circuito de Barcelona. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

F1 AO VIVO: FERRARI larga na frente, mas VERSTAPPEN promete SURPRESA na larga em MIAMI | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #176 – A ‘americanização’ da F1 vai contra o DNA da categoria?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: