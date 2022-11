Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen vive um ano histórico na Fórmula 1. Além da conquista do bicampeonato, o holandês bateu o recorde de mais vitórias conquistadas em um ano, superando as 13 de Michael Schumacher e Sebastian Vettel ao conquistar seu 14º GP no México. E ele acredita que pode aumentar ainda mais esta marca no fim de semana.

Além do recorde de vitórias, Verstappen tornou-se também o piloto com mais pontos conquistados em um ano. Atualmente com 416, ele superou os 413 de Lewis Hamilton em 2019, com 60 pontos ainda em jogo nas duas últimas provas do ano.

Nas coletivas pré-GP de São Paulo desta quinta-feira, Verstappen destacou os motivos que fazem ele e os demais pilotos gostarem da pista de Interlagos, palco da etapa deste domingo.

"Honestamente é uma pista incrível. Não há muitas curvas, mas o formato, a cambagem das curvas, a atmosfera, a história e os fãs, que amam a Fórmula 1. Há muita paixão por aqui. Acho que todos amamos correr aqui, então vencer aqui foi especial, mas mesmo estar no pódio já foi legal".

E Verstappen, que já venceu no Brasil em 2019 e foi pódio em outras duas ocasiões, acredita que Interlagos possa ser a pista ideal para estender seu recorde de vitórias.

"Temos uma boa chance. O carro é rápido e a pista deve ser boa para nós, então estou animado e tentarei vencer".

