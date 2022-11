Carregar reprodutor de áudio

Pierre Gasly afirmou que continua falando com a FIA sobre a "situação besta" envolvendo seus pontos de punição na Fórmula 1, que o deixam próximo de uma suspensão que seria "vergonhosa", e que pode inclusive impactar seu primeiro ano com a Alpine.

O piloto da AlphaTauri recebeu um total de dez pontos na superlicença ao longo da temporada, ficando a apenas dois de uma suspensão por uma corrida. A mais recente veio no México, quando ele tomou dois pontos por sair da pista e obter uma vantagem durante sua disputa com Lance Stroll.

Os pontos seguem em vigor por um ano, e os primeiros de Gasly caducam apenas em 22 de maio de 2023, apenas após a sétima etapa da temporada 2023, com mais duas corridas ainda neste ano.

"Não vou mentir. É uma situação muito desconfortável e delicada. De certo modo, é um pouco vergonhoso estar nesta posição. Após a temporada que eu fiz, não sinto que tenha sido particularmente perigoso nesses 12 meses, e definitivamente é uma punição pesada".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Mas discutimos muito com a FIA buscando uma solução, porque eu quero fazer todas as corridas. Quero terminar o ano da melhor forma possível com a AlphaTauri".

Gasly, que deixa o guarda-chuva da Red Bull pela Alpine em 2023, acrescentou que perder uma corrida pode potencialmente atrapalhar uma disputa no próximo ano.

"Quero fazer todas as corridas em 2023. Há muito em jogo, porque ninguém sabe o que acontecerá em 2023. Eu posso ter um carro incrível e lutar pelo campeonato. Não posso correr o risco de perder uma corrida. É uma situação muito complicada".

O francês ainda revelou que negocia para fazer sua estreia pela equipe francesa nos testes de pós-temporada em Abu Dhabi: "Estamos discutindo sobre isso, e se houver a possibilidade, sim".

O francês seguirá falando com a FIA para evitar essa "situação besta", que ele acredita ser mais por problemas de limite de pista do que pilotagem perigosa.

"Estou falando bastante com a FIA em busca de soluções, porque o modo como o regulamento é escrito no momento, é bem rígido com os pilotos e as penalizações são pesadas, mesmo não sendo relacionadas a pilotagem perigosa".

"Espero que possamos encontrar uma solução antes do fim de semana, evitando uma situação besta em que eu seja suspenso por uma corrida. Isso seria terrível para mim e não é o caminho que eu quero que o esporte siga".

