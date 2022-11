Carregar reprodutor de áudio

As atenções do paddock da Fórmula 1 em Interlagos nesta quinta-feira (10) estavam voltadas para a Haas. Mas a equipe americana frustrou as expectativas de todos, afirmando que a identidade do segundo piloto para a temporada 2023 deve ser anunciada apenas na semana que vem, enquanto o chefe Gunther Steiner confirmou que o brasileiro Pietro Fittipaldi não está entre os considerados.

Enquanto Kevin Magnussen já está confirmado em um contrato plurianual, a identidade de seu companheiro de equipe segue sendo um mistério. Rumores e bastidores indicam que há apenas dois candidatos na disputa: Nico Hulkenberg e Mick Schumacher.

Em coletiva com jornalistas nesta quarta-feira, Steiner foi bastante questionado sobre o tema: "Acho que podemos resolver isso logo. Com sorte, na próxima semana podemos anunciar algo".

Steiner ainda disse que a tomada de decisão é iminente e, ao ser questionado porque da demora, o alemão brincou que "pensa devagar"

"É para termos certeza de que vamos tomar a decisão correta. Não há mais nenhuma vaga em aberto, então por que teríamos pressa em anunciar? Precisamos fazer isso para o teste do Bahrein basicamente [em 2023], é isso que queremos. O resto é garantir que tomaremos a melhor decisão, e o tempo ajuda a tomar boas decisões".

Com a dúvida ainda no ar, Steiner foi questionado se isso poderia influenciar a performance de Schumacher nas próximas corridas.

"Depende do resultado! Pode ir para um lado ou outro. Mas acho que é parte do trabalho de um piloto lidar com a pressão. Obviamente seria melhor para nós termos decidido após o Bahrein o que fazer para o próximo ano, mas isso não aconteceu. Precisamos apenas lidar com isso. Nunca há um bom momento ou um momento ruim para tomar essas decisões".

Um nome que tentou entrar nessa disputa é o brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto de testes da Haas. Pietro chegou a disputar duas corridas pela equipe em 2020, substituindo Romain Grosjean, e disputou o TL1 do GP do México há duas semanas, voltando ao carro em Abu Dhabi. Mas Steiner confirmou que o neto do bicampeão Emerson Fittipaldi não tem chances na disputa para 2023.

Mas Steiner falou ainda sobre o potencial futuro do brasileiro na equipe, especialmente se ele pode ser mantido como reserva.

"Sim, mas depende, se ele encontrar outro programa de corridas. Não decidimos ainda porque vocês sabem, Pietro é parte da família agora. Não podemos ir a lugar nenhum mais sem Pietro. Se ele encontrar um programa para 2023 em que ele não poderá fazer todas as corridas como reserva, obviamente teremos que procurar em outro lugar".

"Ainda não está definido e temos tempo. Com Pietro, sempre trabalhamos bem juntos. Sempre tivemos uma relação muito aberta. Vamos encontrar uma solução para ele, caso ele esteja disponível".

