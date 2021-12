F1: Verstappen vê Hamilton e Mercedes negativamente após 2021

A Fórmula 1 se prepara para uma das decisões de título mais tensas dos últimos anos. A disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen em Abu Dhabi vem para coroar uma temporada marcada por incidentes, polêmicas e trocas de farpas, que fazem inclusive o holandês passar a ver o rival e a Mercedes de forma menos positiva.

Desde o primeiro GP do ano, no Bahrein, ficou claro que Hamilton e Verstappen poderiam ter uma luta intensa até o fim pelo título, mesmo com momentos mais favoráveis a um ou o outro. E as 21 corridas realizadas até aqui foram marcadas por diversas disputas na pista e incidentes como os de Silverstone, Monza, Interlagos e Jeddah na semana passada.

Ao longo do ano a troca de farpas entre as equipes foi se intensificando, além de críticas à direção de prova e os comissários pelas decisões tomadas e punições distribuídas, com Verstappen defendendo nesta quinta que não é tratado do mesmo modo que os demais pilotos do grid.

Em entrevista com veículos selecionados nesta quinta em Abu Dhabi, incluindo o Motorsport.com, Verstappen foi questionado sobre o primeiro grande incidente com Hamilton, em Silverstone.

Na ocasião, um toque entre os dois fez com que Verstappen batesse com força no muro, indo parar no hospital, enquanto Hamilton venceu a corrida e celebrou com o povo inglês, o que levou a fortes críticas da Red Bull, com Helmut Marko chamando o britânico inclusive de "assassino".

Verstappen comentou que isso começava a mostrar quem a Mercedes realmente era. Nesta quinta, o holandês foi questionado se a batalha pelo título havia mudado sua opinião sobre Hamilton e a equipe alemã, e sua resposta foi bem clara.

"Sim. Muito na verdade. E não de modo positivo".

Os rivais chegam a Abu Dhabi empatados na pontuação do Mundial, com 369,5 pontos para cada. Com isso, a matemática do título é bem simples: será campeão quem cruzar a linha de chegada na frente no domingo.

Mas caso o empate persista após o GP, seja por abandono de ambos, acidente, ou uma combinação de Hamilton chegar em 9º com Verstappen em 10º mais o ponto extra da volta mais rápida, o troféu vai para o holandês pelo critério de desempate: maior número de vitórias no ano.

