Como diria Galvão Bueno, haja coração! Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 iniciou os trabalhos para o GP de Abu Dhabi, 22ª e última etapa da temporada 2021, que coroará Lewis Hamilton ou Max Verstappen como o campeão. E na primeira sessão de treinos livres, a Red Bull começou mostrando sua força, colocando o holandês na ponta, enquanto a Mercedes veio na sequência, mas com Valtteri Bottas à frente do heptacampeão.

Completaram os dez primeiros: Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Carlos Sainz e Sebastian Vettel.

Pela primeira vez desde 1974, Hamilton e Verstappen chegam empatados à etapa final do ano. São 369,5 pontos para cada, com o holandês à frente pelo critério de desempate, tendo mais vitórias no ano. Por isso, a matemática do título é simples: será campeão quem cruzar a linha de chegada na frente no domingo. E se o empate persistir no domingo, o título vai para a Red Bull.

E o palco da decisão será o circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, que recebe a última etapa da temporada desde 2014. Mas após uma prova duramente criticada em 2020, a pista recebeu alterações para este ano, trocando alguns setores de baixa por curvas mais rápidas. No geral, isso aumentou em quase 20 km/h a média de velocidade de volta, reduzindo o tempo em quase 14s.

Mesmo com o TL1 acontecendo no meio da tarde em Abu Dhabi, em condições bem mais quentes do que as esperadas para a classificação e a corrida, os pilotos, em especial os candidatos ao título, não perderam tempo e saíram dos boxes assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada, e a maioria usando os pneus macios.

Nos primeiros 15 minutos, Hamilton e Verstappen revezavam na ponta. Neste momento, a liderança era do holandês, com 01min25s602, 0s218 à frente do piloto da Mercedes. Alonso era o terceiro, a 0s544, Pérez vinha em quarto, 0s758 atrás e Gasly fechava o top 5, a 0s847 do tempo do piloto da Red Bull, enquanto Bottas era o 10º, sofrendo para controlar o carro e escapando mais de uma vez na curva um.

As primeiras saídas deram indicativos importantes sobre Yas Marina após a reforma: enquanto o primeiro setor parece ser mais favorável à Mercedes, a Red Bull pode ter a vantagem no segundo e terceiro setores, o oposto do que vimos na semana passada na Arábia Saudita.

Na metade da sessão, Verstappen seguia na frente, com 01min25s300, ainda com Hamilton em segundo, 0s252 atrás do holandês. Pérez era o terceiro e Bottas o quarto, mas já bem mais distantes dos companheiros de equipe, a 0s6 e 0s7 de diferença, enquanto Gasly completava o top 5, todos de pneus macios.

Faltando 15 minutos para o fim, Verstappen seguia na ponta, agora com 01min25s009, mas agora com Bottas em segundo, 0s196 atrás enquanto Hamilton era o terceiro, 0s346 mais lento que o holandês. O heptacampeão havia chegado a fazer uma volta melhor, mas que foi deletada por exceder os limites de pista. Tsunoda e Pérez completavam os cinco primeiros.

No final, Max Verstappen saiu na frente na primeira sessão do fim de semana que coroará o campeão de 2021. O holandês manteve seu 01min25s009 como o melhor tempo do TL1 até o fim, tendo as duas Mercedes na sequência, mas com Valtteri Bottas em segundo, 0s196 atrás e Lewis Hamilton em terceiro, 0s346 a mais que o rival.

A Fórmula 1 volta à pista de Yas Marina logo mais nesta sexta, às 10h para o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi. A transmissão fica por conta do Bandsports. E já anote aí: assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades e projeção para o fim de semana. Não perca!

