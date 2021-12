Lando Norris chegou a disputar a terceira posição do mundial de pilotos da Fórmula 1 no começo da atual temporada, mas ele e a McLaren perderam desempenho, principalmente após a pausa de agosto, e agora a batalha é pelo quarto lugar contra Charles Leclerc, da Ferrari. Questionado sobre o que faria para vencer o monegasco, o britânico deu uma indireta a um incidente de Jeddah.

Ele relembrou o momento em que Max Verstappen cedeu posição, como ordenado pela direção de prova, a Lewis Hamilton, mas utilizando de uma 'frenagem errática', de acordo com o reportado pelos comissários. Com isso, o holandês foi penalizado em dez segundos, o que gerou críticas por parte de alguns do paddock.

"Vou tentar um brake test com ele! Já que só daria uma penalidade de 10 segundos", comentou Norris na coletiva de imprensa do GP de Abu Dhabi sobre estratégias para ganhar de Leclerc. "Acho que estivemos muito bem aqui em 2020, foi um dos nossos melhores fins de semana e ficamos a apenas dois décimos da pole."

"Não significa que seremos ainda melhores em 2021, já que a pista mudou um pouco e também os carros, mas tende a ser razoavelmente boa para nós, então espero que possamos repetir o desempenho."

O GP da Arábia Saudita não foi marcado apenas pelas polêmicas entre Verstappen e Hamilton, mas também por duas bandeiras vermelhas e, como esperado, pilotos trocando seus pneus durante a interrupção da prova. Isso gerou revolta por parte de Norris, que chamou a regra que permite isso de "estúpida".

"Falei porque estava chateado na hora e ainda acredito que é algo que deve ser visto, talvez não mudado completamente", relembrou o piloto da McLaren. "Reforço isso porque estive no lado ruim nos últimos dois, três anos. Acho que ainda é uma determinação injusta e as pessoas ganham com isso quando não deveriam, mesmo que tenham se envolvido ou causado acidentes."

"Eu acho que deveria haver um pit stop obrigatório fora daquele que você faz no pit lane durante a bandeira vermelha. Ou seja, só precisa ser arrumado. Está lá por um motivo e todas as equipes concordaram com isso, mas acredito que deveria haver regras mais definidas e não acho que o temos agora seja justo."

Norris foi ultrapassado por Leclerc na classificação de pilotos após a etapa de Jeddah e se encontra atualmente a quatro pontos do rival da Ferrari. Para terminar na frente dele, basta igualar o número de tentos, pois leva vantagem no critério de desempate de mais terceiros lugares: três a zero.

