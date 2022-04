F1 - Verstappen: Não começamos bem, mas estamos no caminho certo

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen viajou a Melbourne com confiança para o GP da Austrália de Fórmula 1, após uma importante vitória na Arábia Saudita, além da possibilidade de ter um RB18 forte no Albert Park. Mas, após a sexta-feira, o atual campeão viu que o dia não saiu exatamente como esperava. O holandês admitiu que vê a Ferrari mais forte, mas que vê um caminho certo para a Red Bull.

Na primeira sessão do dia, Verstappen ficou em quarto, atrás de Sergio Pérez e, na segunda sessão, não demorou para mandar uma mensagem à equipe pelo rádio: "Sigo tendo os mesmos problemas".

O holandês se queixou da sensação do carro nas curvas rápidas, afirmando que faltava aderência. "Se eu quero uma configuração diferente nas asas? Não sei se é isso que vai resolver".

Após alguns ajustes, Verstappen conseguiu ainda subir para a segunda posição, ficando dois décimos e meio atrás do líder do campeonato, Charles Leclerc.

"Na primeira sessão de treinos e no começo da segunda, o equilíbrio do carro não era o adequado. Mudamos ligeiramente o carro para o último stint e já me senti muito melhor".

"O carro já parecia mais estável e bom, e isso me deixa contente. Hoje progredimos. Era necessário, porque o começo foi difícil. Seguimos na direção correta e espero que possamos fazer alguns pequenos ajustes para amanhã".

Ferrari volta a mostrar força, mas Red Bull traça bom caminho

Em outras palavras, a Red Bull sabe qual direção deve trabalhar para a classificação, apesar da competência da Ferrari ter se mostrando especialmente boa.

"Não sabemos como será amanhã, mas a Ferrari parece ser muito rápida novamente", disse Verstappen. "Ainda temos trabalho por fazer, mas estamos mais ou menos por aí".

Mas é notável que a Red Bull tenha conseguido novamente uma maior velocidade máxima nas retas do que a Ferrari que, por sua vez, ganha nas curvas de baixa. Assim como no Bahrein e em Jeddah, são indicativos de pacotes distintos.

De qualquer modo, Verstappen diz estar satisfeito com a nova versão do circuito de Albert Park em Melbourne: "Sim, ficou bom. A aderência é boa e os buracos diminuíram, então é melhor para atacar as curvas. Hoje gostei das minhas voltas".

Red Bull favorita? Rico Penteado aponta quem tem chances na Austrália

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: