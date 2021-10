Sebastian Vettel quer que Max Verstappen tenha "um carro melhor ou uma posição melhor" para lutar pelo título da Fórmula 1 contra Lewis Hamilton do que durante suas batalhas próprias com o heptacampeão. Após a aposentadoria de Nico Rosberg e o ressurgimento da Ferrari no início de 2017, o alemão liderou o ataque contra o britânico, com os dois disputando o campeonato em 2017 e 2018.

A Mercedes e seu piloto triunfaram em ambos os anos e o tetra teve que se contentar com o vice. Antes que seu desempenho e a da escuderia italiana caíssem em 2019 e 2020, foram as batalhas mais próximas pelo título que Hamilton enfrentou até o duelo deste ano contra Verstappen e Red Bull.

O holandês atualmente lidera Lewis por seis pontos no topo da classificação com seis corridas restantes nesta temporada, mas a melhora no desempenho da equipe alemã nas últimas rodadas o preocupa.

Vettel diz que gosta da batalha entre Verstappen e Hamilton, mas espera que o piloto da Red Bull consiga manter a luta nas últimas rodadas, diferente de quando ele não conseguiu igualar Hamilton e Mercedes quando estava na Ferrari durante a disputa pelo campeonato.

"Espero que Max tenha um carro melhor no final, ou uma posição boa para estar bem, porque em minhas lutas com Lewis, infelizmente, não fomos tão competitivos para realmente dar a ele um momento difícil no final", comentou o tetracampeão na coletiva de imprensa do GP dos Estados Unidos. "Eu acho que foi fácil para ele ganhar o campeonato no final."

Vettel, que começará a corrida de Austin do fundo da grid devido a uma mudança na unidade de força de seu Aston Martin, também quer que a dupla mantenha uma rivalidade saudável ao longo da parte final da temporada, após os dois grandes confrontos até agora em Silverstone e Monza.

"Acho que a rivalidade é boa para qualquer esporte", disse ele. "Sou um grande fã de rivalidade com respeito. E acho que estamos vendo uma luta muito limpa até agora."

