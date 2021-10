Valtteri Bottas disse não saber das discussões em torno da marca norte-americana Andretti possivelmente comprando a Alfa Romeo da Sauber quando assinou contrato para correr lá em 2022. O finlandês deixará a Mercedes depois que a montadora decidiu substituí-lo por George Russell e ingressará na escuderia suíça na próxima temporada após ser selecionado pelo chefe Fred Vasseur como "líder".

A mudança vai estender sua carreira de nove anos na categoria máxima até agora, mas em pouco tempo sua nova equipe poderá ter um novo dono.

Isso porque foi descoberto no GP da Turquia, duas semanas atrás, que a Andretti estaria fechando um acordo para adquirir uma participação majoritária na empresa Islero Investments, dona da Sauber, que administra a marca Alfa como escuderia da Fórmula 1.

Embora não tenha havido mais notícias importantes sobre o assunto desde que os detalhes das negociações de aquisição foram divulgados, as especulações sobre o futuro da equipe dominaram as manchetes no início dos trabalhos do GP dos Estados Unidos em Austin deste fim de semana.

Falando durante a coletiva de imprensa pré-evento no Circuito das Américas, Bottas disse que "não estava ciente sobre isso" e acrescentou: "Para ser honesto, não sei muitos detalhes - se há realmente uma grande chance de isso acontecer ou não."

"Tenho certeza de que as pessoas que tomarão a decisão saberão o que será melhor para o time no longo prazo."

"E eu não acho que tenho muito a dizer sobre quem é o dono e com quantos percentuais - é assim que funciona, é o lado comercial da Fórmula 1. Contanto que a equipe tenha as pessoas certas, que eu acredito que podem fazer um ótimo trabalho - isso é o principal para mim."

Bottas também sugeriu que preferia estar ciente de quaisquer mudanças importantes na equipe ao decidir aderir ao projeto .

Ele disse: "Obviamente, como piloto da equipe no futuro, seria bom saber um pouco mais sobre os planos antes disso."

