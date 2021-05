Depois de dois GPs complicados e um início de final de semana que não parecia dos mais promissores, Sebastian Vettel parece finalmente ter se encontrado na Aston Martin. Neste sábado, o tetracampeão da Fórmula 1 foi ao Q3 pela primeira vez desde o GP da Grã-Bretanha de 2020 e larga em décimo amanhã no GP de Portugal. Mesmo assim, o alemão ficou com o gosto de 'quero mais'.

Enquanto seu companheiro de equipe, Lance Stroll, foi eliminado ainda no Q1, Vettel surpreendeu a todos marcando boas nas duas primeiras etapas da classificação, mas não conseguiu repetir o feito no Q3 e, por isso, saiu do carro feliz, mas com a sensação de que poderia ter ido além.

"Hoje ventava demais. Foi muito difícil para nós acertarmos as voltas. Acho que, no fim, ambos sofremos [Lance Stroll]. Então acredito que, no Q1, começou a melhorar e eu fiquei mais confortável. Tive uma segunda saída no Q1 e consegui chegar até o Q3".

"No geral, estou bem feliz com isso. Não estou muito feliz com a última volta porque acredito que poderia ter ido melhor, as condições mudaram um pouco. O vento estava forte em alguns lugares e fica difícil de antecipar isso. Mas, mesmo assim, uma classificação bem melhor".

Vettel falou ainda sobre como a pista foi mudando ao longo da classificação junto com as condições.

"Em algum ponto estávamos indo mais rápido e não sabíamos porque. Em outros, íamos mais lentos e também não entendíamos. Obviamente, você não consegue ver a direção e a intensidade do vento. Mas estava bem forte".

"Eu tive algumas voltas onde perdi o carro e senti que havia feito algo de errado, mas foi culpa do vento. E todos passaram por isso. Então foi uma sessão complicada, mas melhor".

"Sobre amanhã, veremos. Será apertado. Todo o pelotão do meio está muito próximo, então veremos o que é possível fazer".

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão no domingo para o GP de Portugal. A terceira etapa da temporada 2021 terá largada às 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band.

