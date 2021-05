A classificação para o GP de Portugal de Fórmula 1 não poderia ter sido mais decepcionante para Daniel Ricciardo. O australiano foi eliminado ainda no Q1 e larga da 16ª posição na corrida do próximo domingo (02).

O piloto da McLaren já não havia feito um bom tempo no TL3 da manhã de sábado e ficou nove posições abaixo de seu companheiro de equipe, Lando Norris, que cravou a sétima colocação.

Questionado sobre o resultado, Ricciardo lamentou o trânsito na pista: "Certamente perdi tempo no último setor, estava bagunçado. A primeira volta com pneus macios foi atrapalhada por um pouco de tráfego. Apenas um dia decepcionante."

"Ontem foi um dia positivo, não teria apostado nisso hoje. Então, só tenho que refletir, dormir um pouco e acordar amanhã pronto para fazer melhor."

F1 AO VIVO: BOTTAS nega POLE 100 de Hamilton em Portugal em treino surpreendente | Q4

PODCAST: Tudo sobre o GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

