Depois de boas performances nos treinos livres, Fernando Alonso não conseguiu obter o mesmo ritmo e acabou sendo eliminado ainda no Q2 durante a classificação em Portimão. Largando em 13º para o GP de Portugal de Fórmula 1, o espanhol disse que a Alpine precisa entender como que as condições do carro mudaram tanto em tão pouco tempo.

Na sexta, o espanhol chamou a atenção ao terminar em quinto no TL2, logo a frente de seu companheiro de Alpine, Esteban Ocon. Mas, na classificação, enquanto Ocon foi até o Q3, Alonso acabou tomando quase um segundo do francês no Q2, sendo eliminado.

Após a classificação, o bicampeão comentou sobre as condições da pista, indo na contramão de outros pilotos, que reclamaram da influência do vento nas performances.

"Bem, as condições eram boa. Não acho que estava tão complicado. Todas as tardes são assim, o vento aumenta um pouco, então não foi tão diferente. O carro provavelmente estava diferente em relação ao TL3".

Alonso disse ainda que a Alpine precisa entender como que o carro mudou tanto em pouco tempo, mas espera uma condição melhor amanhã, torcendo para que o carro esteja no mesmo nível do visto na sexta.

"Estávamos sete, oito décimos acima, acho na classificação. Então nossos temos foram mais de um segundo acima em comparação a uma hora e meia atrás. Precisamos ver o que aconteceu mas, certamente, tivemos mais dificuldades agora na classificação do que pela manhã no treino".

"Se temos o carro 100% como no TL2 ou TL3, acho que é possível ultrapassar. Especialmente com os vermelhos [macios] não tendo um bom rendimento ao longo do fim de semana, com muita degradação".

"A posição ideal para a classificação hoje seria 11º. Mas, com as bandeiras amarelas no Q2, acabamos em 13º. Os pontos são apenas amanhã, então um bom posicionamento e evitar os pneus macios parece ser uma boa estratégia".

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão no domingo para o GP de Portugal. A terceira etapa da temporada 2021 terá largada às 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band.

