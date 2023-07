Sebastian Vettel se aposentou ao fim da temporada 2022 da Fórmula 1, mas isso não significa que o alemão não está em contato com as pistas. Nesta terça-feira, o tetracampeão mundial teve a oportunidade de guiar a icônica McLaren MP4/8 pilotada por Ayrton Senna em 93.

O modelo pilotado por Vettel venceu cinco corridas na temporada em que foi utilizado (Brasil, Europa, Mônaco, Japão e Austrália), todas com Senna. Além disso, foi com esse carro que o brasileiro conseguiu alguns dos seus principais feitos: recorde de vitória em Monte Carlo, a vitória de nº40 e a última vitória na carreira no último GP disputado com a McLaren.

O MP4/8 foi vice-campeão de construtores naquele ano, assim como Senna no mundial de pilotos. Em 2021, Daniel Ricciardo guiou o carro durante uma exibição no festival Goodwood enquanto ainda era piloto da equipe de Woking.

Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria no meio do ano passado, após duas temporadas com a Aston Martin. Na 'bagagem', o alemão deixou a categoria com quatro títulos mundiais conquistados pela Red Bull e 118 GPs disputados com as cores da Ferrari.

