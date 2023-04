Carregar reprodutor de áudio

Anglo-tailandês da Williams na Fórmula 1, Alex Albon 'estampou' o muro do circuito de Albert Park e abandonou o GP da Austrália na sétima volta em Melbourne, encerrando o 'fim de semana dos sonhos' iniciado após a boa classificação no sábado que culminou no oitavo lugar do grid.

O piloto bateu na curva 7 e protagonizou o segundo incidente da etapa do circuito de rua de Albert Park, após o monegasco Charles Leclerc 'escapar' com a Ferrari e também abandonar o GP da Austrália. Nico Hulkenberg, alemão da Haas, quase bateu em Albon. Assista:

