F1: Leclerc 'escapa' e abandona GP da Austrália logo após a largada

Piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc largou em sétimo no GP da Austrália de Fórmula 1, mas logo 'escapou' no circuito de rua de Albert Park, imediatamente após a largada em Melbourne, e abandonou a terceira de 23 etapas da categoria neste, causando a entrada do safety car.

O incidente com Leclerc aconteceu na curva 3, conforme se vê na foto abaixo. A cobertura completa do GP da Austrália de F1 você confere aqui no Motorsport.com, que acompanha a etapa em tempo real.

