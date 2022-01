Após uma votação aberta com os fãs, a Fórmula 1 anunciou quais foram escolhidas como as cinco corridas favoritas do público em 2021. Na ponta, com 19% entre os mais de 52 mil votos, ficou o GP da Itália, marcado pelo segundo incidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, além da histórica dobradinha da McLaren, encerrando um jejum de quase nove anos para a equipe britânica.

A etapa de Monza deu o que falar dentro e fora das pistas. Um dos destaques do final de semana foi Valtteri Bottas, que dominou o fim de semana, vencendo a sprint do sábado antes de largar no fundo do grid no domingo devido a uma troca na unidade de potência, mas se recuperando para terminar no pódio.

Mas, sem dúvidas, duas histórias se destacaram na etapa. Primeiro, o segundo incidente entre os rivais na luta pelo título, que terminou com o abandono de ambos, após a Red Bull de Verstappen subir em cima da Mercedes de Hamilton. Pela manobra que levou ao acidente, o holandês foi punido com três posições no grid da prova seguinte, na Rússia.

Segundo, a vitória de Daniel Ricciardo e a dobradinha da McLaren com Lando Norris em segundo. Mesmo antes do abandono dos candidatos ao título, a equipe britânica já vinha apresentando um bom rendimento no final de semana. O triunfo encerrou um jejum que durava desde novembro de 2012, quando Jenson Button havia dado aquela que era o último triunfo da equipe de Woking.

Em segundo lugar, com 16% dos votos, ficou a grande final de 2021, o GP de Abu Dhabi. Uma etapa que segue dando o que falar nas redes sociais, a prova em Yas Marina ficou marcada pela volta final, com a relargada que rendeu o título a Verstappen em cima de Hamilton.

O GP de São Paulo completou o pódio com 10% dos votos. A prova do domingo e o fim de semana como um todo foram um dos destaques da temporada devido à performance de Hamilton, que largou em último na sprint de sábado para vencer a corrida do domingo, superando uma exclusão da classificação por problemas na asa traseira, além de mais uma punição pela troca do motor de combustão interna.

Completaram o top 5 da votação popular o caótico GP do Azerbaijão (8%) com a primeira vitória de Sergio Pérez pela Red Bull, o abandono de Verstappen e o erro de Hamilton na relargada, e o GP da Hungria (7%), pela vitória de Esteban Ocon, a bela disputa do heptacampeão com Fernando Alonso além do strike de Bottas na largada.

Confira abaixo o top 5 corridas de 2021 na votação popular da F1:

1 - GP da Itália (19%)

2 - GP de Abu Dhabi (16%)

3 - GP de São Paulo (10%)

4 - GP do Azerbaijão (8%)

5 - GP da Hungria (7%)

MARI BECKER fala de PRAZER, REALIZAÇÃO e SUCESSO com F1 NA BAND: "Apresentei o esporte DE VERDADE"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: